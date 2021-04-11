卫星发射太密集，美国太空部队：OneWeb 和 SpaceX 卫星险些相撞

来自美国太空部队和 OneWeb 的代表表示，上周末，来自 OneWeb 和 SpaceX 的两颗在轨互联网卫星险些发生碰撞，所幸及时避开。这是两家公司各自在扩展自家太空互联网业务时第一次已知的避免碰撞事件。

图示：2020 年 4 月，SpaceX 星链卫星的运行轨迹划过夜空

3 月 30 日，就在 OneWeb 从俄罗斯发射最新一批 36 颗互联网卫星的 5 天后，公司收到了来自美国太空部队第 18 太空控制中队的 “红色警报”，警告称可能与 SpaceX 的星链互联网卫星发生碰撞。由于 OneWeb 的卫星运行在距地表更高的轨道上，该公司的卫星必须穿越 SpaceX 公司的星链卫星网络，后者的运行轨道距地大约 550 公里。

这份来自美国太空部队的警报显示，其中两颗卫星距离只有 57.9 米，发生碰撞的概率为 1.3%，这对在轨运行的卫星来说非常危险。如果两颗卫星在轨道上相撞，可能会引发一连串的灾难，其产生的数百块碎片可能会与附近的其他卫星相撞。

目前，还没有任何权威机构会强迫卫星运营商对可能发生的碰撞采取行动。美国太空部队发出的紧急警报让 OneWeb 的工程师们争分夺秒地给 SpaceX 的星链技术团队发电子邮件，协调行动，从而使两颗卫星处于更安全的距离。

OneWeb 政府事务主管克里斯 · 麦克劳克林 (Chris McLaughlin)表示，在与 OneWeb 进行协调时，SpaceX 关闭了卫星上的人工智能自动防撞系统，以使 OneWeb 能够引导其卫星避开。

SpaceX 的卫星自动防撞系统也引发了其他卫星运营商的担忧。它们纷纷表示，如果自家卫星与星链卫星发生近距离接触，它们根本不知道自动化系统会把星链卫星往哪个方向移动。“相互协调是个问题，”麦克劳克林说。“仅仅说‘我有一个自动化系统’是不够的，因为其他人可能没有，也不清楚你的系统在做什么。”

SpaceX 目前有大约 1370 颗星链卫星在轨运行，并正准备再发射数千颗星链卫星，最终打造出一个包括 1.2 万颗在轨卫星、互联网服务能够覆盖全球的庞大卫星网络。相比之下，OneWeb 到目前为止已经发射了 146 颗卫星，并计划将大约 650 颗卫星送入类似高度的近地轨道上。杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)所领导的亚马逊也宣布加入这一竞赛，计划向近地轨道发射 3000 多颗卫星。所有这些公司都希望将宽带互联网覆盖到地球上最偏远的地区，以满足日益增长的网络需求

美国太空部队第 18 太空控制中队数据共享和太空飞行安全联队负责人戴安娜 · 麦基斯索克（Diana McKissock）说：“在全球最佳实践的约束下，这一事件是卫星运营商如何承担责任的范例。”“他们相互分享数据，相互联系，我认为在没有任何全球监管的情况下，这就是…… 可能性的艺术。”

图示：OneWeb（左）和 SpaceX 太空互联网卫星

尽管如此，在轨卫星数量的增加速度如此之快，已经超过了任何监管机构能够做出的反应速度。麦基斯索克表示，SpaceX 公司已经在努力提高其在轨运行卫星的透明度，该公司目前向其他运营商提供其卫星的位置数据。但分析人士和运营商表示，该公司的自动防撞系统仍相当封闭，最需要的是公开和协调。

“如果你必须在可能发生碰撞的情况下关闭它，那么这种系统还有什么意义呢？”非营利机构代表维多利亚 · 萨姆森（Victoria Samson）说。她还说，由于缺乏管理太空活动物体的清晰国际化框架，如果真的发生了碰撞，都不清楚谁应该承担责任。

远程控制太空中卫星的运行是很常见的事情。但随着 OneWeb、SpaceX、亚马逊和其他公司竞相将更多卫星送入太空，业内担忧也在加剧。星链卫星也不是第一次险些发生碰撞事件。2019 年，欧洲航天局的一颗卫星为了躲开星链卫星而不得不进行规避。SpaceX 当时表示，自己并没有移动卫星，因为电脑故障阻碍了其与欧洲航天局的正常通信。

OneWeb 计划每个月发射更多的卫星，亚马逊和 Telesat 计划发射的卫星运行轨道都比星链网络更高，建立明确的卫星轨道运行规则比以往任何时候都更加迫切。而 SpaceX 公司又显得特别重要，这不仅是因为其卫星网络的体量很大，还因为其卫星网络在地球上空所处的位置。市场研究公司 Quilty Analytics 卫星行业分析师凯莱布 · 亨利 (Caleb Henry)表示：“OneWeb 等公司的卫星必须要穿越星链网络才能到达目的地，因此 SpaceX 现在需要确保其他卫星运营商能够安全通过。”

麦基斯索克表示，第 18 太空控制中队已经充分意识到整个航天业对 SpaceX 卫星自动防撞系统的担忧。“所以这很有趣，”她说。“但就像我说的，我很高兴他们能互相沟通。最可怕的情况是，当联系不上其中一方时，你只能祈求好运。”