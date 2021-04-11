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联想拯救者 R9000P 2021 款续航实测：播放视频 6 小时 9 分钟

2021/4/11 15:41:22 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月11日消息 联想 2021 款拯救者 R9000P 笔记本电脑于 3 月 30 日正式发布，该系列电脑搭载 AMD 第五代移动锐龙处理器，首发售价 7499 元起。今日联想官方公布了 R9000P 2021 款其中一个配置的续航实测视频，结果显示亮屏连续播放在线视频的续航时间可达 6 小时 9 分钟

此款电脑的配置为 R7 5800H CPU+RTX 3060 6GB 显卡，电脑配备 80Wh 电池。电脑的测试设置为关闭键盘背光、屏幕亮度 70%、音量 40%，电脑开启节电模式，关闭 G-Sync 或 FreeSync，屏幕刷新率设置为 60Hz。在开启 WiFi 播放哔哩哔哩在线视频时，电脑续航 6 小时 9 分钟。

IT之家了解到，联想拯救者 2021 款 R 系列笔记本电脑共有 R9000K/R9000P/R7000P 三个系列，其中中间价位的 R9000P 配备 16 英寸 2560*1600 165Hz 屏幕，500nit 最大亮度。处理器采用了 80W 性能释放的 R7 5800H，具有 8 核 16 线程，16MB L3 缓存。显卡方面，可选配 130W RTX 3060 或 140W RTX 3070。

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关键词：联想拯救者笔记本

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