索尼 360 临场音效支持 20 款耳机，可用 App 扫描耳廓外形优化音效

IT之家4月11日消息 在 CES 2021 期间，索尼正式宣布推出 360 临场音效技术升级版，支持通过流媒体方式传播 360 临场音效。与此同时，索尼表示将在未来提供新功能，支持使用手机 App 扫描外耳廓形状，提供个性化音效定制功能。

近日，索尼这项功能正式上线，通过 Sony Headphones Connect 应用即可进行分析，目前已适配 20 款索尼自家的有线、无线耳机。使用时，需要手持手机，通过摄像头扫描头部侧面，便可以构建外耳廓 3D 模型，然后索尼此款 App 会生成针对性的音频优化算法，应用到指定耳机。通过索尼精选 Hi-Res 音乐客户端 App 进行聆听，便可以更好地感受 360 临场音效。

索尼 Headphones Connect 应用目前可以在谷歌 Play Store 以及苹果 App Store 中找到，最新版可以支持这项功能。

IT之家获悉，目前索尼 20 款耳机支持耳廓扫描功能，包含 WH-1000XM4/1000XM3、WH-H910N、WH-H810、WI-1000X 系列、WH-H900N，还有 MDR-Z1R、Z7M2、IER-Z1R、IER-M7/M9 等产品。