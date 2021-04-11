首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

索尼 360 临场音效支持 20 款耳机，可用 App 扫描耳廓外形优化音效

2021/4/11 21:43:26 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家4月11日消息 在 CES 2021 期间，索尼正式宣布推出 360 临场音效技术升级版，支持通过流媒体方式传播 360 临场音效。与此同时，索尼表示将在未来提供新功能，支持使用手机 App 扫描外耳廓形状，提供个性化音效定制功能。

近日，索尼这项功能正式上线，通过 Sony Headphones Connect 应用即可进行分析，目前已适配 20 款索尼自家的有线、无线耳机。使用时，需要手持手机，通过摄像头扫描头部侧面，便可以构建外耳廓 3D 模型，然后索尼此款 App 会生成针对性的音频优化算法，应用到指定耳机。通过索尼精选 Hi-Res 音乐客户端 App 进行聆听，便可以更好地感受 360 临场音效。

索尼 Headphones Connect 应用目前可以在谷歌 Play Store 以及苹果 App Store 中找到，最新版可以支持这项功能。

IT之家获悉，目前索尼 20 款耳机支持耳廓扫描功能，包含 WH-1000XM4/1000XM3、WH-H910N、WH-H810、WI-1000X 系列、WH-H900N，还有 MDR-Z1R、Z7M2、IER-Z1R、IER-M7/M9 等产品。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼音效耳机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用