“蔚领时代”获小米领投 A 轮 1.5 亿融资，云游戏版《原神》测试上线

IT之家 4 月 12 日消息 据 36 氪报道，云游戏技术服务商「蔚领时代」已于近日完成 A 轮 1.5 亿元人民币融资。本轮领投方为小米集团，跟投方包括顺为资本、敦鸿资产、成都天府三江资产，老股东米哈游，中手游，彬复资本，辰海资本和弘泰均参与跟投；本轮融资将主要用于技术研发和团队扩展。

报道称，随着本轮的融资合作，蔚领时代将与小米集团展开多项合作，双方将结合各自在智能生态及云游戏技术领域的优势，为更多优秀游戏作品提供云游戏方案。

此外，蔚领时代已与云游戏上下游的公有云金山云、国内一线 CP 米哈游，以及发行和 IP 的代表企业中手游达成了深度合作，为未来更多游戏产品的加入提供了良好的环境，并能为需求方提供完整的云游戏技术解决方案。

截至目前，蔚领时代已与多家游戏和公有云厂商展开合作，其中与米哈游合作的《原神》云游戏是现阶段的重点项目。

IT之家了解到，“米哈云游”已于 4 月 7 日正式在安卓端开启测试，用户可在安卓端体验 “1080P+60Hz”的低延迟《原神》云游戏体验，据悉此次测试时间将会持续一个月。

蔚领时代是一家云游戏技术服务商，专注于提供视频云解决方案，主要为云游戏需求方提供技术解决方案，现阶段与公有云厂商合作为客户提供基础云资源+技术解决方案。