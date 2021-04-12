纯电动 SUV 奥迪 e-tron 国产版上市：续航 500km，售 54.68 万元起

IT之家 4 月 12 日消息 2018 年 9 月，奥迪品牌首款纯电车型 e-tron 正式发布，2019 年 11 月其进口版本车型正式在中国市场发售，4 月 11 日，奥迪 e-tron 的国产版本正式上市，其衍生车型奥迪 e-tron Sportback 也同步以进口身份进入中国市场。

奥迪 e-tron 共推出 5 款配置车型，售价区间为 54.68 万 - 71.88 万元，相比进口版本售价下调超过 10 万元，而 NEDC 最大续航里程则从进口版本的 470km，增长至 500km。奥迪 e-tron Sportback 则有 2 款车型可供消费者选择，售价区间为 65.88 万元 - 71.88 万元，NEDC 最大续航里程同为 500km。

具体来说，动力方面，奥迪 e-tron 50 quattro 的电机总功率为 313 马力，总扭矩为 550N·m，0-100km/h 加速时间为 7.5s，NEDC 续航里程为 500km；奥迪 e-tron Sportback 55 quattro 的最大功率为 360 马力，最大扭矩为 561N·m，boost 模式下最大功率升至 408 马力，最大扭矩达 664N·m，0-100km/h 加速时间为 5.7s，WLTP 标准下续航里程为 446km。

同时，新车还支持 11kW 交流充电，6.1 小时可将电池充满。而使用超级快速充电 40 分钟，电池电量即可从总容量的 5% 达到 80%。

车内，奥迪 e-tron 采用奥迪最新设计语言，配备双液晶屏，同时空调出风口下方还设有空调调节面板，增强了科技感。海外版车型采用与 A8L 相同的四辐方向盘，国产版车型在此基础上还额外提供三款三辐样式的运动方向盘可供选择，而且采用了类似飞机油门操纵杆的电子挡把。

IT之家了解到，此次一汽 - 大众奥迪还推出了指定车型换购奥迪 e-tron 享受 2 年原值回购，3 年原值 9 折回购特别权益。以及 3 种奥迪易选限时金融政策，首付 20%，3 年零利率贷款等优惠政策。