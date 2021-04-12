非法代购不可取，8000 多名海南离岛免税黄牛被拉黑三年

IT之家4月12日消息 海关总署副署长张际文 12 日在国新办发布会上说，海关在近两年时间内开展了 11 轮打击海南离岛免税 “套代购”走私专项行动，共打掉 66 个走私团伙，总案值约 2 亿元。

2020 年 7 月至今，已依法对 8000 余名参与海南离岛免税 “套代购”违法行为的个人，限制其三年内不得享受离岛免税购物政策。

IT之家了解到，2020 年 7 月 1 日，《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》（以下简称《公告》）已正式实施。

《公告》明确，离岛旅客每年每人免税购物额度为 10 万元，不限次；旅客购买商品超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税；具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。

《公告》除了将免税购物额度从每年每人 3 万元提高至 10 万元，将离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种，取消单件商品 8000 元免税限额规定外，还强调加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。

此外，条款中还有规定，离岛旅客有下列情形之一的，3 年内不得享受离岛免税购物政策，并可依照有关规定纳入相关信用记录：

①以牟利为目的为他人购买免税品或将所购免税品在国内市场再次销售的；

②购买或者提取免税品时，提供虚假身份证件或旅行证件、使用不符合规定身份证件或旅行证件，或者提供虚假离岛信息的；

③其他违反海关规定的。