三星新款 Odyssey G9 显示器在淘宝现身：5120×1440 分辨率，HDR 2000

IT之家4月12日消息 三星去年发布了 Odyssey G9 显示器，该显示器是全球首款支持 HDR10+ 的显示器，采用 49 英寸弧形 QLED 面板，分辨率为 5120×1440，长宽比为 32：9，曲率为 1000R。

此外，它具有 240Hz 的高刷新率，响应时间为 1ms，峰值亮度为 1000nits。该显示器还覆盖了 95% 的 DCI-P3 色域，并且与 NVIDIA G-Sync 和 AMD FreeSync Premium Pro 兼容，售价为 190 万韩元（约合人民币 1.1 万元）。

三星在上个月宣布将推出新款 Odyssey G9 显示器，没有透露任何细节。然而，国内一家淘宝店已经泄露了该显示器的详细配置。

从商品详情页的信息看来，新款 Odyssey G9 显示器在大部分地方都没有改动，最大的亮点是带有 2048 个局部调光区，对比度提高到了 4000：1，同时峰值亮度达到了 2000nits，而且拥有 VESA DisplayHDR 2000 认证，峰值亮度提高了整整一倍。

IT之家了解到，VESA DisplayHDR 认证目前最高也只是 DisplayHDR 1400 认证，如果商品信息为真的话，那么新款 Odyssey G9 显示器有望成为首款 VESA DisplayHDR 2000 认证的显示器。

此外，商品页显示该显示器售价为 29999 元，但上一代的售价约为 1.1 万元，预计不会有这么大的涨幅，更可能是占位而已。