《英雄联盟手游》国服最新爆料：9 大手游适配性内容

IT之家4月12日消息 上月底，《英雄联盟手游》正式宣布国服已开始筹备首测计划，游戏将会在今年内和召唤师们见面。目前项目团队正在进行本地化内容筹备，如 UI 与系统设计、服务器搭建、网络环境测试、匹配机制优化和安全系统开发等。

今天，《英雄联盟手游》官方对游戏的适配性改动进行了详细介绍：

飞行子弹观察

召唤师可以通过点击或长按技能按钮，观察部分英雄的终极技能飞行轨迹

召唤物控制

拖拽技能按钮可以通过焦点选敌。

补刀临界血量

手游增加了补兵提示，当单次普攻能直接击杀小兵时，小兵生命条会变成白色。画面所提示补刀的临界生命值，不会计入暴击、穿透、装备、技能和符文带来的额外伤害。

画中画

当英雄技能在屏幕外延时触发时，会通过画中画的形式，展示技能的结算效果。当英雄使用飞行子弹观察时，画中画会显示英雄本身的视角。双重视角，防止被抓。

镜头偏移

当你使用技能，且技能落点小幅度超出视野时，镜头会自动产生偏移，帮你调整到最佳的技能释放角度。

人物焦点

在手游中不必再猛戳空格/F1回归视角，只需要在设置中打开人物焦点，即可在屏幕右上角调整英雄当前视野以适应战斗。

焦点锁敌

可以长按攻击键并拖动到指定目标，完成焦点锁敌的操作，在此状态下，英雄释放技能或普攻只会攻击该目标。

自动寻路

在系统设置中打开小地图的自动寻路功能，通过点击小地图，让你所操作的英雄自动移动到你所点击的位置。

小地图瞄准

召唤师在释放全图技能时，小地图中会出现辅助线，当辅助线与敌方英雄位置重叠时，就会出现准星。

IT之家了解到，在国服上线后，会有专属活动让玩家们快速获得此前海外活动的各种奖励。未来，不管是游戏还是赛事，都将会保持全球一致的节奏。