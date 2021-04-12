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微软人工智能语音技术支持 “多情感程度”调节，细腻演绎 “人声”

2021/4/12 16:26:53 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家4月12日消息 近期，微软发布最新语音技术，支持 “情感程度”轻松调节，令智能语音的情感表现力更加细腻可控。

人类的情感很大程度上体现于语音语调的微妙变化，比如一句 “再见”，有时是平静而含蓄的，有时是开心而轻松的，有时却是决绝而愤怒的。微软智能语音能够把开心（Cheerful）、悲伤（Sad）、愤怒（Angry）、 恐惧（Fearful）、 不满（Disgruntled）、 严厉（Serious）、撒娇（Affectionate）、温柔（Gentle）、沮丧（Depressed）、尴尬（Embarrassed）、平静（Calm）等情感，以百分之一作为一个量化单元，以平静语气为零点，让虚拟人物即刻拥有成千上万的情感，让内容创作更加有血有肉。IT之家获悉，微软人工智能中文语音如晓晓、云希、云野、晓涵、晓萱、晓墨、晓睿均支持 “情感程度”调节技术，他们年龄、性别、性格各异。

智能语音情感程度可调节演示视频：

微软智能语音情感调节以自适应神经网络为基础，开发者可以使用 SSML 标签（语音合成标记语言），轻松控制情感程度。同时，没有任何编程或 SSML 标签经验的大众用户也可以通过有声内容创作平台使用这一功能。

<speak version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
xmlns:mstts="https://www.w3.org/2001/mstts" xml:lang="zh-CN">
>voice name="zh-CN-XiaoxiaoNeural">
快走吧，路上一定要注意安全，早去早回。

面向开发者：微软智能语音情感程度可调节技术情感程度调节示例 1

面向广大用户：微软智能语音情感程度可调节技术情感程度调节示例 2

此外，通过与自动文本情感分析技术相结合，微软智能语音技术可自动预测情感类别，智能演绎饱含情绪变化的作品。

微软智能语音情感程度可调节技术，让音频创作就像导演选角一样，用最适合的声音、最恰当的情感，演绎更出色的作品，适用于聊天机器人、有声书朗读、影视自动配音、游戏等多情景。

AI 有声内容创作工具 : https://speech.microsoft.com/audiocontentcreation

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关键词：微软人工智能智能语音

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