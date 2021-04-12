华为徐直军：未来强化软件，减少对芯片依赖，加大对自动驾驶汽车零部件 / 软件投资

IT之家 4 月 12 日消息 华为全球分析师大会于 4 月 12 日举行。华为副董事长、轮值董事长徐直军讲解华为整体战略，主题为 “乱云飞渡仍从容”。他表示，华为 2020 年业绩符合预期。手机业务去年下滑，但进一步完善了笔记本、平板等其他硬件领域的布局，所以公司收入整体保持增长。面向未来的可持续发展，华为进一步加大了研发投入，去年研发投入占销售收入 15.9%。2021 年对华为而言是继续充满挑战的一年，也是未来发展战略逐步清晰的开始。

徐直军在谈及华为未来战略时表示，首先，华为要构建产业的韧性，所以华为在优化产业组合，先是强化软件，进一步提升软件、减少对芯片的依赖，并增加竞争力。提升软件更新能力，并发现软件领域的投资机会，进而提升华为服务能力。比如加大云领域发展，这主要因为华为认为云的根本是软件；其次是要开创性加大对其他一些领域的投资，例如通信以外的光领域，第三是持续加大对智能驾驶软件的投资，来推动汽车行业的智能化、电力化。华为将加大对自动驾驶汽车零部件的投资。

IT之家获悉，华为轮值董事长徐直军提到，华为将加大对自动驾驶投资，推动汽车行业的智能化、网联化，为华为带来长期战略机会，而未来最具颠覆性的产业也将是在汽车产业。

徐直军再次强调，华为的目标是帮助车企造好车，未来也要帮助车企卖好车。