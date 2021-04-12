蚂蚁集团回应再次被约谈：以整改为革新契机，更加坚定服务小微

IT之家4月12日消息 今日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。央行副行长潘功胜表示，蚂蚁集团整改内容主要包括纠正支付业务不正当竞争行为、打破信息垄断、成立金融控股公司纳入监管等。

IT之家了解到，蚂蚁集团随后回应再次被约谈，并表示以整改为革新契机，更加坚定服务小微。

以下为蚂蚁集团回应原文：

2020 年 12 月 26 日，金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求，蚂蚁集团高度重视整改工作的严肃性，在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。

蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管；支付业务回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位；申设个人征信公司，依法持牌、合法合规经营个人征信业务，加强个人信息保护，有效防范数据滥用；将 “借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务；强化消费者权益保护，加强金融消费者适当性管理；完善公司治理，遵守公平竞争的法律规则，规范关联交易，加强风险防控，营造公平竞争的市场环境，进一步增强社会责任体系建设等。上述事项将根据监管规定及蚂蚁集团公司章程等相关约定，在履行相应程序后具体执行。

蚂蚁集团深刻认识到，国家依法规范平台经济发展，将金融活动全部纳入金融监管，是站在全局高度、统筹发展与安全的重要举措，不仅有利于行业健康有序发展，也是维护公平竞争市场环境，推动高质量发展的内在要求。

蚂蚁集团将在金融管理部门的指导下，认真落实整改有关工作，确保全面规范金融业务的经营和发展，同时全力保障业务连续性和服务质量，不断提升对实体经济、小微企业和消费者的服务水平。

蚂蚁集团也将以此次整改为革新契机，更加坚定立足小微、服务实体经济的定位，坚持科技驱动、守正创新、开放共赢的发展理念，自觉把企业发展融入国家战略大局，不断加大科技创新投入，不断增强合规能力建设，不断提升国际竞争力，努力为社会创造价值，为服务 “双循环”新发展格局贡献力量。

蚂蚁集团

2021 年 4 月 12 日