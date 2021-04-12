中兴 Axon30 系列超级月亮 Ultra 模式样张公布，同时可拍全焦段照片

IT之家4月12日消息 中兴 Axon30 系列手机将于 4 月 15 日发布，该系列手机将包含 Axon 30、Axon 30 Pro 以及 Axon 30 Ultra 三种机型，预计将搭载骁龙 888 处理器。今日中兴官方对该系列手机进行预热，并公布了超级月亮 Ultra 模式的拍摄样张。

中兴 Axon30 系列手机支持多个摄像头同时拍摄。开启该功能后，采用潜望式长焦镜头拍摄的月亮会进行放大，营造艺术效果。官方表示，该系列手机依靠多摄同步与融合计算，将月亮的清晰度和环境的清晰度进行了完美融合。

▲ 超级月亮 Ultra 模式开启后

▲ 超级月亮 Ultra 模式开启前

中兴还表示，Axon30 系列手机还将支持拍摄全焦段照片，多个摄像头同时成像，可以获得高倍率放大效果。以下为演示图：

IT之家了解到，旗舰机型中兴 Axon 30 Ultra 将搭载搭载 6400 万超人文主摄 + 6400 万超感光主摄 + 6400 万超广角主摄，同时还具备一颗 800 万像素潜望式变焦镜头。此外这款手机还将配备 LPDDR5+UFS 3.1 闪存，前摄也达到了 4400 万像素，配备双扬声器、线性马达等。