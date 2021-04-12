欧洲首个 5G SA 网络在德国正式商用，OPPO Find X3 Pro 将 OTA 更新全面支持

IT之家4月12日消息 OPPO 今天宣布，联合沃达丰、高通、爱立信共同实现首个 5G SA 商用网络在德国的正式商用，加速 5G 网络体验的进一步完善，这也是 5G SA 网络在欧洲地区的首次商用。OPPO 全新发布的高端 5G 旗舰智能手机 Find X3 Pro 也将全面支持 5G SA 网络。

IT之家获悉，为了给消费者带来更完善的 5G 网络体验，OPPO 计划在未来几周内为 Find X3 Pro 进行软件更新，届时消费者将可以在终端上体验 5G SA 网络功能。

欧洲首个 5G SA 网络的商用在当地 5G 发展进程中具有里程碑意义。5G SA 网络是 5G 组网的理想架构，理论延时可低至 1ms，相比 NSA 网络的 20ms 提升显著。此次率先商用的 5G SA 网络将在杜塞尔多夫、明斯特和莱比锡三个德国核心地区进行部署，用户只需通过 OPPO Find X3 Pro 进行软件更新，即可享受到优质的 5G 网络体验。

作为此次合作中的唯一一家智能手机厂商，OPPO 与沃达丰德国、Qualcomm Technologies 和爱立信保持着紧密的合作。2020 年 11 月起，沃达丰 5G SA 网络在德国三个城市的多个站点进行测试。

在合作过程中，爱立信提供了无线基站解决方案以及用于 SA 网络的云原生 5G 核心网，帮助沃达丰在德国建设 5G SA 网络。随后，采用搭载 骁龙 888 5G 移动平台的 OPPO Find X3 Pro 智能手机进行网络测试。