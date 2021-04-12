2021 华为目标还是活下来，徐直军：芯片库存可支撑公司活得更长一点

IT之家 4 月 12 日消息 据证券时报 e 公司报道，华为全球分析师大会于 4 月 12 日举行。华为轮值董事长徐直军答记者问时表示，现在全球所有的客户都在为华为捏把汗，华为到底有多少芯片库存。

徐直军称，首先，华为的库存可以支撑公司活得更长一点。另外，华为是一个半导体采购大企业，中国是巨大的芯片市场，中国可能有很多企业都担心未来会像华为一样。如此大的需求，相信总有企业会去投资，找到满足华为及其他国内企业在芯片领域的需求的办法。我相信这一天会到来。

徐直军发表演讲表示美国对华为的限制，破坏了全球半导体产业链的信任体系，造成了全球企业恐慌性备货，最终导致了全球半导体供应紧张和短缺，未来引发新的全球性经济危机也未可知，所以解铃还须系铃人，根本的答案在重建全球信任，恢复全球产业链合作。

IT之家获悉，徐直军表示，华为对从美国实体清单中摘出来，不抱任何幻想，华为将长期处于美国制裁之下。所以现在华为整体的战略，都是围绕华为如何在实体清单之下如何发展进行的。

徐直军表示，2020 年华为的目标是活下来，2021 年华为的目标还是活下来。我们希望今年还有时间思考一下，看看能不能活得更好些。“经过盘点，我们发现活下来还是有希望的，但我们希望活得更好些。”