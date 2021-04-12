微软 197 亿美元收购语音识别巨头 Nuance，后者现为苹果 Siri 语音分析技术供应商

IT之家4月12日消息 外媒 The Verge 报道，微软将以 197 亿美元收购人工智能语音技术公司 Nuance，增强微软科技巨头在语音识别和转写方面的实力。微软将为 Nuance 支付每股 56 美元，比该公司上周五的收盘价溢价 23%。

Nuance 最著名的是其 Dragon 软件，该软件使用深度学习来转录语音，并通过适应用户的声音，随着时间的推移提高其准确性。Nuance 已经将这项技术授权给许多服务和应用，包括最著名的苹果数字助理 Siri（虽然目前 Siri 在多大程度上依靠 Dragon 来回答用户的询问还不清楚）。在转录准确率方面，Dragon 是行业的领导者。

IT之家获悉，197 亿美元收购 Nuance 是微软的第二大收购案，仅次于 2016 年以 260 亿美元收购 LinkedIn。这是在语音技术迅速提高的时代，得益于人工智能的深度学习热潮，同时也有更多的使用机会。

在从医疗咨询到董事会会议和大学讲座等一系列场合，数字转录已变得更加可靠。远程工作的增加也创造了新的机会。由于许多会议都是通过视频进行的，因此，通过直接集成到这些电话中的软件为客户提供转录服务变得更加容易。例如，Zoom 就通过与 Otter 等第三方服务的整合提供自动转录服务。

对于微软来说，它大约三分之二的收入来自于企业软件销售和云计算，改善其针对此类场景的转录服务是完全有意义的。微软可以将 Nuance 的技术整合到其现有的软件中，比如 Microsoft Teams，或者将其作为 Azure 云业务的一部分独立提供。

不过，眼前的重点将是医疗卫生领域，两家公司过去曾在该领域进行过合作。2019 年，他们宣布建立 “战略合作伙伴关系”，使用 Nuance 的软件为微软的客户实现健康记录的数字化。据报道，Nuance 的健康技术，包括其 Dragon Medical One 平台，该平台被调整为识别医疗术语，全球有超过 50 万名医生在使用，美国 77% 的医院也在使用。

“Nuance 提供了医疗服务点的人工智能层，是企业人工智能实际应用的先驱。”微软 CEO 萨提亚纳德拉在一份声明中说。“AI 是技术最重要的优先事项，而医疗是其最迫切的应用。与我们的合作伙伴生态系统一起，我们将把先进的人工智能解决方案投入到各地的专业人士手中，以推动更好的决策，并创造更有意义的联系，我们将加速微软云在医疗保健和 Nuance 的增长。”

收购 Nuance 的消息最早由彭博社报道，是微软大举采购的最新例子。上个月，微软以 75 亿美元完成了对 B 社游戏母公司 ZeniMax 的收购。去年，微软曾考虑收购社交视频应用 TikTok，据报道，微软还在 “独家谈判”收购电子游戏聊天平台应用 Discord。