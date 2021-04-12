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小米 11 提前推送 MIUI 12.5 稳定版

2021/4/12 22:07:15 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月12日消息 根据IT之家网友投稿，小米 11 手机今日正式获得 MIUI 12.5 稳定版推送，版本号为 V12.5.3.0，大小为 461MB。本次系统更新新增了安卓手势 Turbo，处理器渲染能力有了提升，还修复了个别场景的手机重启问题。此外，将谷歌安全补丁更新至 2021 年 3 月，系统将更快、更省电。

除此之外，小米 11 MIUI 12.5 系统新增了光锥动效架构，系统全场景动画体验有了大幅提升。此外，系统触控体验也会更加丰富。

IT之家了解到，雷军此前宣布 MIUI 12.5 稳定版将于 2021 年 4 月 30 日全量发布，首批适配机型有小米 11、小米 10、小米 10 Pro、小米 10 至尊纪念版和小米 9 SE。今日小米 11 提前获得了更新推送。截至目前，小米 10 标准版 / 至尊纪念版、小米 9SE 等手机获得了 MIUI 12.5 稳定内测版推送。

小米 11 手机搭载高通骁龙 888 处理器，具备哈曼卡顿立体声双扬声器，屏幕为 6.81 英寸 2K 分辨率 AMOLED 柔性屏，拥有 1500nit 峰值亮度，刷新率 120Hz。手机搭载 1 亿像素主摄，支持 8K 视频录制，售价 3999 元起。

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关键词：小米MIUI小米11

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