售价 9.28-12.78 万元，比亚迪第二代宋 Pro 正式上市：动力、设计大升级

IT之家 4 月 12 日消息 今天晚间，比亚迪第二代宋 Pro 正式上市，这是宋 Pro 的中期改款车型，共有 6 款，售价 9.28-12.78 万元，同时，6 月 30 日前购车，还将享受交 300 抵 3000 现金优惠、两年 0 利息、首付 40% 起、3000 元置换补贴、终身免费 OTA 等优惠。

动力是第二代宋 Pro 最核心的升级，第二代宋 Pro 搭载了骁云全新 1.5TI 高功率发动机，最大功率 136kW，最大扭矩 288N・m，功率和扭矩提升 20%，低速响应提升 40%，数据在同级别产品中已经非常亮眼。同时，发动机采用国 VI 标准，热效率达 38%，油耗也进一步降低。与之匹配的是全新 7 速湿式双离合变速箱，悬挂方面采用了前麦弗逊独立悬挂 + 后多连杆独立悬挂的组合。

据IT之家了解，比亚迪后期还将推出宋 Pro 的 DM-i 以及纯电版车型。

此外，第二代宋 Pro 拥有 ECO、NORMAL 和 SPORT 等全场景动力模式，还支持博世 ESP 9.3 系统，令车身动态控制更敏捷更精准，底盘由比亚迪首席专家汉斯・柯克团队倾力调校。

车身尺寸方面，第二代宋 Pro 长宽高为 4650*1860*1700mm 、轴间达到了 2712mm 。

在设计方面，第二代宋 Pro 依旧延续了“Dragon Face”家族设计语言，细节设计方面进行了非常明显的改动，龙脸“大嘴”面积进一步增大，采用了贯穿式镀铬饰条，“宋”车标以立体浮动的形式融入在饰条之中。和上一代相比，第二代宋 Pro 前脸造型更加霸气。

尾部方面，第二代宋 Pro 采用了龙爪之痕贯穿式 LED 后尾灯，这也是比亚迪“Dragon Face”车型的经典设计语言了，夜晚辨识度极高。

内饰方面，第二代比亚迪宋 Pro 启用了比亚迪新一代家族设计语言，釉玉蓝和麒麟棕两种双色内饰风格，悬浮式中轴对称仪表台和龙脊一体式座椅等，采用大量软性高档材质。第二代比亚迪宋 Pro 采用了与秦 PLUS DM-i 同样设计的悬浮式仪表盘，还有一块 12.3 英寸自适应旋转 Pad。

车机方面搭载了第三代 DiLink 智能网联系统，采用了全新的硬件架构、全新 HMI 界面设计、全新智能语音等，全系标配整车 OTA 远程升级。此外还支持智能驾驶辅助系统、云服务 App 智能遥控驾驶、手机 NFC 车钥匙等功能。