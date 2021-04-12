英特尔子公司 Mobileye 将于 2023 年推出无人送货车，计划生产 35000 辆

IT之家4月12日消息 英特尔子公司 Mobileye 是一家专门研发基于视觉的自动驾驶芯片企业。据外媒 TheVerge 消息，该公司近日宣布，将于 2023 年推出全尺寸、完全无人的自动驾驶送货车。这家公司将与自动驾驶初创公司 Udelv 协作，一同打造这种电动无人送货车。

这款无人车的名称为 The Transporter。Mobileye 以及 Udelv 公司表示将在 2023 年 - 2028 年之间生产 35000 辆车。Mobileye 公司负责人表示，这是一个真正意义上的可以商用的项目，35000 辆车将全部内置我们的自动驾驶系统，能够实现自动运送货物。

IT之家了解到，Mobileye 这款自动驾驶车将配备 13 颗摄像头，3 个远距离 LiDAR 激光雷达，6 个近距离 LiDAR 激光雷达，以 6 个普通雷达。这款车还会搭载由以色列公司制造的 EyeQ 系统，以及一个名为 REM（Road Experience Management）的系统，用于收集实时数据构建 3D 地图。

这家公司还将在世界各地推出自动驾驶车辆试验车，以便最终实现无人驾驶出租车。该公司表示，自动驾驶技术将于 2025 年应用到个人私家车上。

Mobileye 公司负责人表示，“我们自动驾驶系统的设计基于真正的冗余理念。不同于其它自动驾驶公司需要普通雷达、激光雷达、摄像头完全同步操作，我们的系统能够具有独立性，摄像头系统、雷达系统相互独立。如果其中一项失效，不能够探测到物体，那么另一套系统将会提供帮助。这种方式能带来效果更佳、更安全的自动驾驶体验。”

Udelv 公司是少数几家没有被大公司收购的自动驾驶企业之一。过去几年间，该公司一直在美国多个城市测试自动驾驶送货车。该公司表示，已经完成了 2 万次送货任务。

该公司目前正使用经过改装的常规货车进行测试，但是从 2023 年起，将推出没有驾驶舱的无人送货车。这种车型建立在一个模块化设计的电动车平台上，可以进行调整，制作不同种类的车辆。截至目前，该公司尚未公布无人送货电动车的具体参数信息，仅表示车辆将兼容交流与直流充电模式，最高时速 65 英里。该公司的一位发言人表示，Udelv 将在今年晚些时候宣布其送货车的生产计划。

官方表示，Mobileye 、Udelv 两家公司将于 2023 年推出的无人送货车，将适用于任何国家、任何情况，在商业上具有良好的完成度。