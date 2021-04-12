徐文伟：目前华为在研究模拟计算与光子计算

IT之家4月12日消息 华为全球分析师大会 4 月 12 日举行。华为董事、战略研究院院长徐文伟在会上做了 “迈向智能世界 2030——技术挑战与研究方向”主题的演讲。他表示，面向 2030，算力需求将增加 100 倍，如何打造超级算力将是一个巨大的挑战，未来模拟计算、光子计算面临巨大的应用场景，所以目前华为也在研究模拟计算与光子计算。

IT之家获悉，华为董事、战略研究院院长徐文伟在会上做了 “迈向智能世界 2030 - 技术挑战与研究方向”主题的演讲。他表示，下一个十年，连接数量将达到千亿级，宽带速度每人将达到 10Gbps，算力实现 100 倍提升、存储能力实现 100 倍提升，可再生能源的使用将超过 50%。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。

但当前，单核 CPU 性能每年提升率已从 50% 下降到 10%，并且，通用计算在特定领域效率低下，如何打造超级算力，这是一个巨大的挑战。

第一，数字计算从通用走向专用，走向多种计算架构共存的异构计算，各种 CPU、GPU、XPU 同时存在。

第二，模拟计算将在特定领域展现优势。光子计算将应用于信号处理、组合优化、机器学习等领域，尤其是针对无线 Massive MIMO 和光通信领域将有极大应用场景。