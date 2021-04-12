数据显示：中国智能手机市场出货量已恢复到 2019 年疫情前的水平

IT之家4月12日消息 4 月 12 日，中国信通院发布 2021 年 3 月国内手机市场运行分析报告。数据显示，3 月国内手机市场总体出货量 3609.4 万部，同比增长 65.9%，其中 5G 手机出货量 2749.8 万部，占比提升至 76.2%。1-3 月，国内手机市场总体出货量累计 9797.3 万部，同比增长 100.1%。

虽然 COVID-19 疫情在世界许多地方仍然是持续的关注点，但中国积极的社会疏导和隔离政策使其日发病率在去年的大部分时间里下降到 100 以下。

疫情造成中国需求和供给侧的震荡，客户暂缓购买昂贵的产品，COVID-19 迫使关键技术生产工厂（如富士康）在去年一段时间内关闭。

好消息是，现在，中国智能手机市场回到了 2019 年的水平。与此同时，苹果 iPhone 12 系列等手机销售持续走强。

IT之家获悉，苹果首席执行官蒂姆 - 库克此前曾指出，5G 蜂窝网络的加入是吸引中国市场的一个关键因素，因为该地区已经建立了全面的 5G 基础设施，供消费者利用。

智能手机出货量的最新威胁是全球芯片短缺。全市场的 silicon 芯片短缺正在导致整个行业出现瓶颈。日经新闻社表示，苹果因此不得不推迟部分 iPad 和 MacBook 机型的生产，iPhone 供应链中的零部件供应紧张。近期，彭博社表示，由于 Mini-LED 显示屏供应有限，苹果即将推出的 12.9 英寸 iPad Pro 升级版将受到严重制约供应。