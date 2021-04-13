新爆料证实 Win10 应用窗口正变得圆角化

IT之家 4 月 13 日消息 微软从来没有停止为 Windows 10 及其各种应用程序测试新的设计，Windows Terminal 是其中一个。现在看来，Windows Terminal 可能是第一个在 Windows 10 上接受圆角处理的应用。

在过去的几个月里，一直有关于 Windows 10 中顶层 UI 组件经过圆角处理的报道。根据在预览版构建中发现的参考资料和传闻，微软正计划通过太阳谷更新将这种设计语言作为 Windows 10 的标准。

在微软发布的 Windows 10 的 Tips 应用中的截图中，首次意外地泄露了界面的变化。之后这些图被删除了，如下面的截图所示，这些模拟图展示了 Windows 10 设置应用的更现代的外观和圆角处理。

现在，Windows Terminal 应用似乎也要变得圆润起来了，微软员工的一条现已被删除的推特透露了其设计。如下面的截图所示，微软似乎正在测试一个圆角的 Windows Terminal 版本。

Windows 10 应用程序似乎将被圆角化处理，这可能是我们第一次看到应用程序窗口本身的圆角。这是一个很好的迹象，表明微软对圆角是认真的。

根据各种泄露和报道，代号为 “太阳谷”的 Windows 10 重大更新将在 2021 年下半年到来。根据招聘信息，微软正在为 Windows 10 进行 “Windows 体验的全面视觉年轻化”。

IT之家了解到，报道还称，微软正在研发一个带有圆角的开始菜单，它将漂浮在任务栏上方。