华为发布新一代智能服务器，搭载第三代英特尔至强可扩展处理器

IT之家 4 月 13 日消息 华为近日发布了基于第三代英特尔至强可扩展处理器的最新一代 FusionServer Pro V6 智能服务器。

英特尔表示，最新发布的第三代英特尔至强可扩展处理器可满足更为严苛的工作负载要求，并针对云、企业、人工智能、高性能计算、网络、安全等工作负载进行优化。

IT之家了解到，据华为介绍，FusionServer Pro V6 智能服务器在硬件架构、算法、基础软件等方面实现创新。