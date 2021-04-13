华为发布新一代智能服务器，搭载第三代英特尔至强可扩展处理器

IT之家 4 月 13 日消息 华为近日发布了基于第三代英特尔至强可扩展处理器的最新一代 FusionServer Pro V6 智能服务器。
英特尔表示，最新发布的第三代英特尔至强可扩展处理器可满足更为严苛的工作负载要求，并针对云、企业、人工智能、高性能计算、网络、安全等工作负载进行优化。
IT之家了解到，据华为介绍，FusionServer Pro V6 智能服务器在硬件架构、算法、基础软件等方面实现创新。
架构：针对大型数据中心，华为整机柜服务器通过 L1+L2 联合设计，可灵活配置计算、网络、存储资源，计算密度提升 4 倍，所有模块均可支持在线更换、秒级运维。同时，在整机工程方面，华为实现服务器整机算力超过业界 25%、功率密度提升 1 倍。
软件：在集群计算场景，通过华为集群作业调度器，集群调度能力提升 3 倍，最高 32 万核，计算资源利用率高达 90%；在规模化运维管理场景，针对部署、发现、升级、维护、节能五大管理技术进行升级，运维效率提升 30%。
算法：在性能提升方面，华为可提供超过 40 种大数据算法加速库，包含机器学习算法和图分析算法，覆盖 80% 的业务场景；在节能方面，华为机器学习节能算法（MPC-PID）可实现服务器整机在相同负载情况下，最高节能可达 5%； 在稳定性方面，智能内存故障自愈算法可实现在业务无感知的情况下，宕机率降低 50% 以上。