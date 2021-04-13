为收集美国各地宽带速度数据，FCC 推出网络速度测试应用

IT之家 4 月 13 日消息 美国联邦通信委员会希望收集有关美国各地宽带速度的数据，为此，FCC 发布了一款速度测试应用。

FCC 测速应用是该委员会宽带数据收集计划的一部分，旨在全面了解美国的宽带状况。该应用与其他已有的测速应用类似，为用户提供了测试移动和家庭宽带网络性能的工具。

FCC 表示，收集到的全美宽带网络性能数据将有助于其向公众提供更好的覆盖信息。

“为了缩小数字富人和穷人之间的差距，我们正在努力建立一个全面的、用户友好的宽带可用性数据集。扩大使用 FCC Speed Test 应用程序的消费者基数，将使我们能够向公众提供更好的覆盖信息，并加入我们正在开发的测量工具中，以显示全美各地真正可用的宽带，”FCC 代理主席罗森沃塞尔说。

FCC 速度测试应用将向用户和 FCC 提供测试结果。委员会表示，从项目志愿者那里收集到的信息是私人和保密的。通过向 FCC 提供宽带信息，它将能够比较 AT&T 和 Verizon 等互联网服务提供商的数据。

IT之家了解到，该应用提供安卓和 iOS 版，消费者可以测量其移动和家庭宽带网络的速度。可以评估下载和上传速度、延迟、抖动和数据包丢失，并且可以随时间追踪速度数据。