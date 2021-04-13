TCL：预计 Q1 净利同比增长 470% 至 520%，收购苏州三星电子、苏州三星显示股权完成交割

IT之家 4 月 13 日消息 昨日晚间，TCL 科技发布 2021 年第一季度业绩预告称，预计第一季度盈利 30.5 亿至 34.2 亿元，同比增长 10.3 倍至 11.6 倍；归母净利润为 23.2 亿 - 25.5 亿元，同比增长 470%-520%。

其中，TCL 华星净利润同比增长 15 倍，环比提升近 30%。大尺寸领域，t1、 t2、t6 产线满销满产，t7 按计划爬坡，出货面积同比增长 15%，主要尺寸产品价格持续上涨，大尺寸业务净利润较 2020 年第四季度环比增长超 50%。小尺寸领域，t3 产线满销满产，t4 柔性 AMOLED 产线按计划扩产，在新产线扩产固定成本显著增加的基础上，公司通过产品结构优化和极致运营管理，实现经营效益同比改善。公司加速中尺寸领域的 IT、车载等产品和客户开拓，完善全尺寸领域的产品矩阵和业务体系。

TCL 科技公告指出，公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司（现苏州华星光电技术有限公司，t10）60% 股权及苏州三星显示有限公司（现苏州华星光电显示有限公司）100% 股权的事项已完成交割，自 2021 年二季度起开始为公司贡献收入和效益。公司收购茂佳国际 100% 股权事项的交割工作正在按计划推进，报告期内尚未纳入公司合并报表范围。