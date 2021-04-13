数字人民币增加 6 个试点地区，正式推出还没有时间表

IT之家4月13日消息 中国人民银行昨日举行 2021 年第一季度金融统计数据新闻发布会。人民银行宏观审慎管理局局长李斌透露，2019 年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到 2020 年 10 月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连 6 个试点测试地区。

据称，目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费等多个领域。目前数字人民币总体处于试点测试阶段，正式推出还没有时间表。

IT之家了解到，目前数字人民币第一批试点工作地区例如深圳、苏州等多个城市展开测试，其中深圳已完成多次试点工作并发放数千万数字人民币红包，初步验证了数字人民币在理论政策、技术和业务上的可行性和可靠性。

李斌还表示，数字人民币试点测试坚持稳妥、安全、可控原则，以受邀白名单用户小额交易为主，目前参与人数、参与笔数、净兑换的金额总体上还是比较小的。

值得一提的是，数字人民币试点场景现已覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。

他还表示，下一阶段我们将根据试点参与各方的反馈，不断完善和优化数字人民币技术、业务和政策方案，深入探索数字人民币应用模式，强化数字人民币通用性和普惠性，完善产品功能和应用性，提升系统的安全性、稳定性。