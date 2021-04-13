《和平精英》UI 2.0 即将上线：简约风格 + 扁平设计，全新拟态视效

IT之家 4 月 13 日消息 随着 SS12 赛季即将结束，《和平精英》官方近日带来了大量新版本爆料，包括游戏作弊检测再增强、UI 2.0 即将上线等。

游戏作弊检测再增强

《和平精英》官方表示，将增强游戏破解客户端作弊检测和打击。“作弊检测和打击力度再加强，对修改客户端和使用外挂零容忍。”

IT之家了解到，《和平精英》将增强游戏内恶意信息检测和打击。新版本加强了对游戏内的诈骗、外挂、代练广告等违规信息的检测打击。

UI 2.0 即将上线

《和平精英》官方表示，通过交互和视效提升，UI2.0 体验将全面升级，带来更具现代感的风格设计和拟态视效。

▲图自和平精英，下同

UI2.0 中采用简约风格与扁平设计，玩法、社交、活动、系统等功能将进行模块重构。此外，更新后的排行榜信息将整合重组，玩家可通过滑屏和顶部按钮可进入右屏新增的资讯大厅。

据介绍，作为《和平精英》的视觉表达，本次 UI 的更新将以“拟态迷彩”把迷彩与硝烟结合，形成全新拟态迷彩，拟态迷彩将贯穿整个游戏视效。而“拟态背景”则模拟现实世界环境，提升了界面真实性，搭配轻薄通透的界面。

在新版的场景式模式选择中，UI2.0 将模式选择呈现在冒险大世界地图中。在玩家确定游戏模式后，视效上将载入乐园列车画面。