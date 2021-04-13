LG Wing 在印度价格跳水，开始半价清仓

IT之家4月13日消息 LG 上周宣布，将在 7 月 31 日前关停手机业务，官方表示将继续为支持的机型推出 Android 操作系统更新。

作为 2020 年发布的双屏旋转机型，LG Wing 仍在售卖中，不过好像已经开始了清仓处理。

据外媒 gsmarena 报道，印度最大的零售商 Flipkart 已有卖家开始半价售卖，原渠道价为 80000 印度卢比，LG 官方价为 69990 印度卢比（约 6108 元），现价 29999 印度卢比（约 2618 元），比半价还低。

IT之家了解到，根据 LG 官方声明，LG Wing 手机将支持更新到 Android 13 系统，该机搭载高通骁龙 765G 芯片，提供 8+128/256GB 存储。

LG Wing 采用两块屏幕联合使用，主屏幕是一块 6.8 英寸的 2460 x 1080 的 OLED 屏，副屏是一块 3.9 英寸的 1240 x 1080 的 OLED 屏，后置 64MP(f/1.8)主摄 + 13MP（f/1.9 117° FOV）超广角镜头 + 12MP（f/2.2 120°）超广角镜头，前置 32MP 镜头，内置 4000 毫安时电池，支持 IP54 防水防尘、屏下指纹识别等。