首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

LG Wing 在印度价格跳水，开始半价清仓

2021/4/13 10:15:25 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
评论：

IT之家4月13日消息 LG 上周宣布，将在 7 月 31 日前关停手机业务，官方表示将继续为支持的机型推出 Android 操作系统更新。

作为 2020 年发布的双屏旋转机型，LG Wing 仍在售卖中，不过好像已经开始了清仓处理。

据外媒 gsmarena 报道，印度最大的零售商 Flipkart 已有卖家开始半价售卖，原渠道价为 80000 印度卢比，LG 官方价为 69990 印度卢比（约 6108 元），现价 29999 印度卢比（约 2618 元），比半价还低

IT之家了解到，根据 LG 官方声明，LG Wing 手机将支持更新到 Android 13 系统，该机搭载高通骁龙 765G 芯片，提供 8+128/256GB 存储。

LG Wing 采用两块屏幕联合使用，主屏幕是一块 6.8 英寸的 2460 x 1080 的 OLED 屏，副屏是一块 3.9 英寸的 1240 x 1080 的 OLED 屏，后置 64MP(f/1.8)主摄 + 13MP（f/1.9 117° FOV）超广角镜头 + 12MP（f/2.2 120°）超广角镜头，前置 32MP 镜头，内置 4000 毫安时电池，支持 IP54 防水防尘、屏下指纹识别等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LG印度Wing

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用