20 万吨退役汽车电池，正大量流入 “黑市”

IT之家4月13日消息 据新华网报道，2020 年我国动力电池累计退役量约 20 万吨，而业内人士指出，其中有大量退役汽车电池流入小作坊等非正规渠道，带来安全和环境隐患。

目前我国新能源汽车市场火热，中国汽车技术研究中心数据显示，2020 年我国动力电池累计退役量约 20 万吨，2025 年累计退役量约为 78 万吨。

然而，这么多的退役电池却无法得到妥善处理，尽管工信部 2018 年发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，要求汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任，但在多重因素作用下，行业中动力电池大量没有流入正规渠道，反而是被一些无资质、环保成本低的小厂高价 “抢购”走了。

据报道，退役电池无法得到有效回收，主要有以下几点原因：

行业不规范导致 “劣币驱逐良币”

电池回收收集难

政策制度有待完善

IT之家了解到，专家指出，1 块 20 克质量的手机电池可使 1 平方公里土地污染 50 年左右，更大更重的电动汽车动力电池，含镍、钴、锰等重金属，电解液中的六氟磷酸锂在空气环境中容易水解产生五氟化磷、氟化氢等有害物质，或对环境带来更大威胁。

业内人士表示，要想完善退役电池回收，需要做到以下几点：