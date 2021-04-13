太空也能 “寄快递”，纳米气凝胶材料将被用来打造低温锁柜

IT之家 4 月 13 日消息 据新华社报道，在即将到来的空间站任务中，纳米气凝胶材料将被用来打造 “天舟二号”上护送太空物资的低温锁柜。

据悉，气凝胶是一种具有纳米孔隙结构的轻质材料，被科学界誉为 “改变世界的神奇材料”。纳米气凝胶是当今世界已知的最轻的固体材料，具有优异的隔热保温性能，是航天隔热材料的 “扛把子”。在天舟一号和二号上，用气凝胶制成真空隔热板，搭载在货运飞船的低温冰柜上，相当于一个隔热性能和保冷性能特别好的 “超级冰箱”。

据介绍，低温锁柜相当于飞行器上的冰箱，用来储存待运送的航天物资，不管外部环境怎么变化，都能保证低温锁柜里物资的温度保持很低的水平，保证物资的安全性和有效性。

IT之家了解到，气凝胶材料已应用在长征五号系列火箭、天舟一号和二号货运飞船上。此外，该材料在多种航天装备上也获得应用。

执行天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三运载火箭完成了出厂前所有研制工作，日前，已安全运抵海南文昌航天发射场。之后，长征七号遥三运载火箭将与先期已运抵的天舟二号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。我国长征七号运载火箭、天舟系列货运飞船由中国航天科技集团有限公司研制。目前，发射场设施设备状态良好，参试各系统正在有序开展各项任务准备。