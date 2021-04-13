北京市市场监管局对 360 搜索发布虚假违法广告案处罚 200 万元

IT之家 4 月 13 日消息 据北青网报道，今日，北京市市场监管局对今年中央电视台 3·15 晚会曝光的 360 搜索发布虚假违法广告案完成立案调查，对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款 200 万元的行政处罚决定。

3 月 15 日晚，中央电视台 3·15 晚会曝光了 360 搜索涉嫌发布虚假违法医疗广告后，北京市市场监管局会同朝阳区市场监管局立即赶赴 360 公司总部，连夜开展现场核查。经询问 360 公司总部相关负责人及工作人员，确定违法广告发布主体为 360 全资子公司——北京好搜点睛科技有限公司。执法人员随即对当事人北京好搜点睛科技有限公司的经营行为展开深入调查，依法制作了询问笔录，调取了相关证据材料。

经查，涉案广告代理商在代理并上传广告过程中，需要通过 “360 点睛软件”提交北京好搜点睛科技有限公司审核通过后方可发布。但该公司未落实广告审核发布制度，未对已发布的广告内容进行核对，造成发布虚假违法广告的事实。该公司上述行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条、第二十八条、第三十四条等相关规定，北京市市场监管局依据《中华人民共和国广告法》第五十五条规定，对该公司做出顶格罚款 200 万元的处罚决定。相关广告代理商涉嫌违法的案件线索已移送属地市场监管部门处理。

IT之家了解到，下一步，北京市市场监管局将加强综合执法，聚焦民生领域和重点平台，依法查处各类违法违规商业营销宣传行为，全力维护首都广告市场良好秩序，切实保障人民群众合法权益。