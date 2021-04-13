天梭腾智无界系列腕表上市，内置部分华为鸿蒙功能

IT之家 4 月 13 日消息 4 月 12 日晚，瑞士天梭表举办天梭腾智无界发布会，正式发布了无界系列腕表，售价 8100 元起。

据华为技术有限公司解决方案战略规划部部长李昌竹在微博称，天梭和华为合作，在手表中内置部分鸿蒙功能，EMUI 11 以上版本手机以及未来的鸿蒙手机，都可以支持。

据产品详情页介绍，该款腕表采用了由 Swatch Group 与 CSEM 合作开发的 SwALPS 操作系统，可与华为手机（可与现有搭载 EMUI 11 系统的华为手机及未来 HarmonyOS 的智能终端）和苹果手机（可兼容苹果 IOS 系统 12 及更高版本）互联。是全场景生态互融的再一次革新，为消费者带来了更为智慧、创新的交互体验。当这款腕表首次靠近华为手机时，手机便会自动弹出连接卡片，用户可通过在简易操作步骤指导下快速连接手机。

IT之家了解到，腕表内的电子部件均采用低功耗可持续材料，最新一代的光伏电池更是可以大幅降低充电频次。不仅拥有上一代天梭腾智系列太阳能腕表的各项基本功能，包括万年历、倒计时、计时码表、闹钟、预测天气和显示海拔等功能，还进行了更多功能的突破和创新，如可以记录佩戴者的步数、运动距离和消耗能量等多项数据，以及在高清屏幕上接收短信和电话的通知等。