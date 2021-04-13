华为：存储市场份额位居全球第三、中国第一

IT之家 4 月 13 日消息 4 月 12 日~ 14 日，第 18 届华为全球分析师大会在深圳召开。在 4 月 13 日举办的 “云与计算，开启数字化转型新阶段”峰会上，华为公布 2020 年云与计算业务进展：华为云在中国公有云服务市场位居第二、全球 IaaS 市场位居第六，全球增速最快；鲲鹏、昇腾计算蓬勃发展，赋能千行百业；华为存储市场份额位居全球第三、中国第一。

截至 2020 年 12 月，华为云已上线 220 多个云服务、210 多个解决方案，已发展超过 19000 家合作伙伴，汇聚 160 万开发者，云市场上架应用超过 4000 个。Gartner 报告显示，华为云全球 IaaS 市场排名上升至第六，全球增速最快；Canalys 报告显示，华为云连续四个季度位居中国公有云服务市场第二。截至目前，已有超过 10 个城市智能体、600 多个中国政务云、30 多个国家级部委、超过 220 家金融客户、300 多家 SAP 上云客户、30 多家 TOP 汽车制造企业、超过 14 家 TOP 基因公司选择华为云。

IT之家了解到，华为存储目前已进入全球 150 多个国家和地区，服务超过 15000 家客户，广泛应用于运营商、金融、大企业、能源、医疗、教育等多个行业。