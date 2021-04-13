英伟达发布全新 RTX 专业显卡：适用于笔记本 / 台式机 / 服务器

IT之家 4 月 13 日消息 根据英伟达官方的消息，英伟达于今日发布用于新一代笔记本电脑、台式机和服务器的八款全新 NVIDIA Ampere 架构 GPU。

英伟达表示，用于台式电脑的全新 NVIDIA RTX A5000 和 NVIDIA RTX A4000 GPU 采用全新的 RT Core、Tensor Core 和 CUDA Core，可将 AI、图形和实时渲染速度提升至前几代产品的 2 倍。

对于需要使用轻薄笔记本的专业人员来说，全新 NVIDIA RTX A2000、NVIDIA RTX A3000、RTX A4000 和 RTX A5000 笔记本电脑 GPU 可以在不影响移动性的前提下提供加速性能。这些产品包含最新一代 Max-Q 和 RTX 技术，并由 NVIDIA Studio 生态系统提供支持，通过独有的驱动技术增强创意应用程序的性能和可靠性，以达到最佳水平。

针对数据中心，NVIDIA 推出了全新 NVIDIA A10 和 A16 图形处理器。与上一代虚拟工作站相比，A10 为设计师和工程师提供高达 2.5 倍的性能，而 A16 GPU 提供高达 2 倍的用户密度，其总拥有成本更低，并且虚拟桌面基础设施体验也比上一代有所提升。

IT之家了解到，全新 NVIDIA RTX 台式电脑 GPU 和 NVIDIA 数据中心 GPU 将于本月下旬开始通过全球分销合作伙伴和 OEM 厂商进行销售。全新 NVIDIA RTX 笔记本电脑 GPU 预计将于今年第二季度随全球 OEM 厂商出货的移动工作站一同推出。