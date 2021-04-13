多名消费者曝小电共享充电宝归还后仍计费

IT之家 4 月 13 日消息 据中国新闻周刊报道，近日，有宁波消费者称归还小电充电宝后连续四天计费，99 元押金被扣缴。据称，小电客服要求消费者调取监控录像证明已归还充电宝才可退款。

据悉，该消费者在提供相关监控后，小电客服称订单已超过 48 小时，无法处理退款。调查发现，目前有多名消费者反映租借小电共享充电宝归还后继续扣费，扣款金额多为 99 元，且存在退款难问题。记者致电小电客服，回应称订单超 48 小时则无法退款。

另据界面新闻报道，在黑猫投诉平台上梳理发现，目前消费者针对共享充电宝所提出的投诉数量近 3.7 万条，其中共享充电宝的四家头部企业 “三电一兽（街电，小电，来电，怪兽充电）”的投诉数量占到近六成，来电充电宝投诉量为 2293 条，小电充电宝投诉量为 9372 条，怪兽充电为 7232 条，街电为 2788 条。

关于共享充电宝归还后仍计费的问题，小电科技表示，消费者归还时的不当操作可能会使得 “归还”充电宝后系统仍然计费，有些情况是消费者在归还时充电宝并没有被完全插入进卡槽，或者插反。

IT之家了解到，根据艾瑞咨询发布的 2020 年中国共享充电宝行业发展报告显示，2019 年中国共享充电宝用户数量已经达到 2.5 亿人，交易规模达到 79.1 亿元，未来三年复合增长率约为 44.9%。

公开资料显示，自 2016 年成立以来，小电科技已经完成五轮融资。投资者名单中也不乏苏宁金融、腾讯投资、金沙江创投、红杉中国等知名机构。同时，据 IPO 早知道报道显示，小电科技正计划今年内在香港上市，最快将于本月底向港交所递交招股说明书。