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中兴 Axon30 Ultra 真机上手：曲面热弯玻璃后盖，后置三主摄

2021/4/13 14:47:59 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 13 日消息 中兴 Axon 30 Ultra 将于 4 月 15 日发布，这是一款拥有三主摄影像系统的旗舰新机，号称 “3”头六臂，该机此前已经入网，现在网上又流出了该机的真机上手图。

数码博主 @数码闲聊站 今日放出了中兴 Axon30 Ultra 的真机上手图，据悉，中兴 Axon30 Ultra 采用 6.67 英寸 FHD AMOLED 显示屏，支持 144Hz 刷新率，采用居中单孔曲面屏设计。官方称，该机将采用曲面热弯玻璃后盖，70 度超大侧面弧度，4.22 毫米超深弯折度，手感舒适柔润，不止于轻薄。

另外，官方此前已经透露，中兴 Axon 30 Ultra 将搭载 6400 万超人文主摄 + 6400 万超感光主摄 + 6400 万超广角主摄，同时还有一颗 800 万超变焦潜望镜头，成为全球首款拥有三主摄的手机。

IT之家了解到，中兴 Axon 30 系列至少将包括三款机型，分别为 Axon 30、Axon 30 Pro 以及 Axon 30 Ultra。配置方面，除了骁龙 888 处理器外，还将配备 LPDDR5 与 UFS 3.1 闪存技术。该机还支持 10bit 色彩，前置 4400 万像素镜头，配备双扬声器、线性马达等，运行全新的 MyOS 系统，全新充电器支持最高 66W 快充。

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关键词：中兴Axon30

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