SA：支付宝、微信支付等非接触式支付在中国无处不在，但在西方却很难站稳脚跟

IT之家4月13日消息 Strategy Analytics 研究机构称，支付宝和微信支付等非接触式支付和数字钱包在中国随处可见，但尽管已经存在多年，它们在西方的普及要慢得多。新冠疫情重燃消费者对非接触式支付的兴趣，但缺乏可用的实体销售点抑制了增长。2020 年，由于新冠疫情的限制，在线支付增长迅速，虽然这应该会增加消费者对数字钱包的兴趣，但非接触式支付仍难以在西方站稳脚跟。

IT之家获悉，Strategy Analytics 用户体验战略（UXS）服务近期发布的研究报告《推动数字钱包和非接触式支付的采用》调查了中国、美国和英国的消费者，包括他们非接触式支付的使用情况、对数字钱包的兴趣、对数字钱包功能的优先顺序、以及在申请新信用卡时给予特殊奖励的重要性。疫情过后，西方消费者更有可能采用非接触式支付方式，但要让它成为所有地区的首选支付方式，还有很长的路要走。

Strategy Analytics 表示：“使用非接触支付已经成为中国消费者的日常，甚至老年人也是如此。55 岁以上的中国受访者使用非接触式支付的次数超过了美国和英国的任何年龄段。相比之下，在美国和英国，使用非接触式支付的绝大多数受访者年龄都在 45 岁以下。在这些地区，年龄较大的消费者多数表示他们没有或不知道自己是否有在智能手机上进行非接触式支付的能力。”

“结合 P2P 支付等额外功能将会吸引更多早期用户和更年轻的消费者使用数字钱包，但这些人也已经表现出了最大的兴趣。”

Strategy Analytics 补充道：“为了吸引年长的消费者 , 需要做到以下几点：包括让他们了解到这些选项的存在，更好的教育他们并向他们展示数字钱包的好处和更好的激励措施——要比传统信用卡能提供的更多，从而激发他们的兴趣。整个支付体验必须是非接触式的，包括在实体销售点；在美国还应该包含小费并提供签名。”