国家航天局设立月球样品专家委员会，第一批样品信息和科学探测数据发布

IT之家 4 月 13 日消息 根据国家航天局的消息，近日，国家航天局在京召开第一届月球样品专家委员会成立大会。第一届月球样品专家委员会由 9 位专家组成，委员会主任由中科院地质与地球物理研究所朱日祥院士担任。

国家航天局局长张克俭表示，嫦娥五号携带中国人的第一份月球样品返回地球后，全国人民对月球样品热情高涨、充满期待。希望样品委员会发挥智库优势，做好决策咨询工作，尽职尽责，对月球样品研究申请进行科学、专业、公正的把关，充分发挥自身优势，多提有价值、含金量高的意见，凝聚各方优势力量，早出成果、出好成果，使我国空间技术、空间应用和空间科学稳步提高。特别要重视科普工作，发挥 “人民工程”的作用，启迪社会大众尤其是青少年的科学梦想，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想。

IT之家了解到，样品委员会的主要职责为：对月球样品的借用申请进行审议，给出评审意见；对月球样品返还进行审核，给出评估意见；就月球样品相关的问题提供咨询意见和建议；对月球样品相关科研成果进行评价；通过月球样品研究开展月球科学普及工作；国家航天局委托的其他需要样品委员会审议的事项。

为更好地服务于科学研究和公益活动，月球与深空探测科学数据与样品发布系统进行了升级改造。现公告嫦娥五号任务第一批月球样品信息和科学探测数据上线发布。公众可通过访问中国探月与深空探测网（www.clep.org.cn），进入月球与深空探测科学数据与样品发布系统，获取有关信息，进行数据和样品申请。