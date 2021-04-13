中国铁路设计集团：世界最长高铁跨海大桥海上勘探完成，设计时速 350 公里

IT之家4月13日消息 据央视新闻报道，4 月 12 日下午，在 “茸洋 288”号钻探船上，随着最后一根钻探套管从波涛起伏的海面取出，由中国铁路设计集团有限公司承担总体设计的通苏嘉甬铁路杭州湾跨海大桥海上勘探工作胜利完成，为项目初步设计工作的开展打下坚实基础。杭州湾跨海大桥长度 29.2 公里，设计时速 350 公里，建成后将成为世界最长、建设标准最高的高速铁路跨海大桥。

中国铁设通苏嘉甬铁路项目总工程师张建介绍，杭州湾跨海大桥按无砟轨道设计，设北、中、南三座航道桥和海中、浅水、浅滩区引桥，属超长大的高速铁路桥梁集群工程，将创下多项世界纪录，对世界铁路桥梁乃至桥梁工程领域都具有里程碑意义。

▲大桥是世界第一座强潮海湾、超低阻水率、全埋置式承台基础的高速铁路跨海大桥。

北航道桥主跨达 450 米，采用混凝土箱—钢桁组合梁斜拉桥并铺设无砟轨道，这是在世界高速铁路建设中的首次使用。海中引桥采用 80 米主跨的预应力混凝土连续梁，最大联长达 3080 米，其超长联、大跨度、曲线连续梁无缝线路创世界纪录。

IT之家获悉，通苏嘉甬铁路是中长期铁路网沿海通道的组成部分，设计时速 350 公里。项目起自南通市南通西站，跨越长江，经苏州市、嘉兴市后跨越杭州湾，经慈溪市引入宁波枢纽。全线正线运营长度为 310 公里，设南通西、张家港、常熟西、苏州北、汾湖、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥 10 座车站。

通苏嘉甬铁路建成后，将加速完善长三角轨道交通网络体系，大大缩短宁波至上海、苏州、北京等地的时空距离，进一步引导区域协调发展，成为长三角地区发展的新引擎，为长江经济带、长三角区域一体化发展注入澎湃动力。