英伟达将其专业矿卡营收预测提高两倍

IT之家 4 月 13 日消息 根据外媒 VideoCardz 的报道，昨天，英伟达确认其第一季度收入高于预期，其中一个原因是加密货币挖矿需求激增。

据报道，英伟达在其年度投资者日上宣布，2022财年第一财季营收已超过预期，之前的预测相比，第一季度的收入超出了 53 亿美元。英伟达将其新款专业挖矿 GPU 系列的营收预测从 5000 万美元上调至 1.5 亿美元。

根据 ChannelGate 视博合聚的消息，英伟达将在 4 月上市专业矿卡，涉及 CMP 30HX\40HX\50HX\90HX 等型号。

报道称，英伟达将通过核心合作厂商出货款卡，以七彩虹、三大台系品牌、同德、柏能等厂商为主，核心品牌商可能更多直接交到矿场。

IT之家了解到，今年2月份， 英伟达发布了NVIDIA CMP 用于专业加密货币挖矿。官方表示，CMP 产品不做图形处理，由获得授权的合作伙伴销售，专为加密货币挖矿优化以达到最佳挖矿性能和效率。CMP 不符合 GeForce GPU 的规格要求，因此并不影响玩家获得 GeForce GPU。CMP 没有显示输出，改善了加密货币挖矿工作时的空气流通，使其可以更好的适应矿机更佳密集的空间。CMP 还拥有更低的核心峰值电压和频率，从而提升加密货币挖矿功效。