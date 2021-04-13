广州市市场监管局：UC 浏览器发布虚假违法广告，被处罚 209 万元

IT之家 4 月 13 日消息 广州市市场监管局今天表示，央视 3·15 晚会曝光的 UC 浏览器虚假违法广告的有关案件已完成立案调查，市场监管部门依法对广州聚禾信息科技有限公司 (广告发布者)作出没收广告费 13464.04 元、罚款 2078172.55 元的行政处罚，罚没金额共计 2091636.59 元。

广州市市场监管局表示，3 月 15 日晚，央视 3·15 晚会曝光 UC 浏览器涉嫌发布虚假违法医疗广告后，该局高度重视，立即组织调查组核查处置，省、市、区局三级市场监管部门迅速联动，连夜赴 UC 浏览器的开办者的经营场所进行现场检查。由于采取行动及时，现场固定了视频中所展示的 13 则违法广告的相关证据材料，并初步掌握当事人在全国的 34 家代理商情况等关键证据材料。

后经深入调查，UC 浏览器发布 “虚假医药广告”的违法主体为广州聚禾信息科技有限公司，属于 UC 集团旗下关联公司，负责经营 UC 浏览器的广告发布业务，为有广告营销需求的企业提供广告发布及相关技术服务。

调查数据显示，当事人于 2019 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日期间，在 UC 浏览器的 “神马搜索”平台为 473 个广告主发布了 608 条违法广告，共收取广告费 13464.04 元。

IT之家获悉，根据《广告法》《医疗广告管理办法》等法律法规，广州市天河区市场监管局依法从严从重从快对涉案当事人作出没收广告费用 13464.04 元、罚款 2078172.55 元的行政处罚，罚没金额共计 2091636.59 元。

广州市市场监管局相关负责人介绍，下一步全市市场监管部门将强化广告导向监管，加强广告监测能力建设和执法办案力度，围绕事关人民群众切身利益的重点领域，以零容忍的态度严肃查处各类虚假违法广告，典型案例及时向社会公告曝光，以形成有效震慑。