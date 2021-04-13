证监会：对贾跃亭等采取终身证券市场禁入措施

IT之家4月13日消息 今日晚间，中国证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。

当事人：

贾跃亭，男，1973 年 12 月出生，乐视网信息技术（北京）股份有限公司 (以下简称乐视网)实际控制人，时任乐视网董事长，住址：山西省临汾市尧都区。

杨丽杰，女，1975 年 1 月出生，时任乐视网财务总监，住址：北京市昌平区。

刘弘，男，1973 年 3 月出生，时任乐视网副董事长、副总经理，住址：北京市东城区。

吴孟，男，1973 年 1 月出生，时任乐视网监事、监事会主席。住址：北京市朝阳区。

贾跃民，男，1968 年 1 月出生，时任乐视网副总经理，住址：北京市朝阳区

昨天， 乐视网发布公告，乐视网 4 月 12 日收到北京证监局送达的《行政处罚决定书》，因公司 2007 年至 2016 年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款 2.4 亿元，对贾跃亭罚款 2.41 亿元。

IT之家了解到，乐视网信息技术（北京）股份有限公司经营范围包括计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务（含发布网络广告）；制作，发行动画片、专题片、电视综艺等。

企查查显示，该公司成立于 2004 年，法定代表人为刘延峰，贾跃亭为该公司大股东，持股比例 22.52%。