金立 M3 “撞背”华为 Mate 40 RS 保时捷设计：售价 899 元起，支持微信抖音 8 开

IT之家 4 月 13 日消息 金立在京东上架了一款新机 - 金立 M3，售价 899 元起。资料显示，该款手机推出了 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三个版本存储组合。金立 M3 配置了一块 6.53 英寸水滴屏，分辨率 1600x720，具有 19:9 的屏幕比例，屏占比高达 90%。虽然正面采用了水滴屏，但背面神似华为 Mtae 40 RS 保时捷设计。值得一提的是，官方介绍，金立 M3 支持微信、抖音 8 开。

金立 M3 采用 AG 材质机身有[星芒]，背壳采用放射纹理设计，丝绸般的光泽质感，不同的光线角度，呈现绵密细致的视觉效果。

IT之家获悉，金立 M3 采用了 5000mAh 电池，18W 快充。搭载了 6.53 英寸水滴屏，屏幕比例为 19:9，分辨率为 1600 x 720。内置 12nm 联发科 P60 八核处理器，主频为 2.0GHz。后置 1600 万 + 500W+200W AF 变焦，前置 800 万 FF 对焦 索尼镜头。支持微信、抖音等软件多开，高效生活多面手，预装了安卓 9.0 系统。

金立 M3 还支持侧边指纹解锁，3.5mm 耳机接口，Type-C 充电口，赠送保护壳、钢化膜。

金立 M3 手机 6GB+128GB 售价 899 元，8GB+128GB 售价 959 元、8GB+256GB 售价 1059 元。