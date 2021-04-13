2498 元、389 元，微软 Surface Headphones 2+ 耳机 / 时尚耳麦发布，还有 USB-C 会议全向麦克风、时尚摄像头

IT之家4月13日消息 今天，微软发布了 Surface Laptop 4 及全新配件，提升会议体验。Surface Laptop 4 推出两款不同尺寸的产品，分别配有 13.5 英寸和 15 英寸标志性 PixelSense 触控显示屏，并提供 Alcantara 欧缔兰和金属两种键盘材质供用户选择，用户还可以选择不同的时尚颜色，包括全新的冰晶蓝 。

微软表示，为用户提供了宛若量身定制般的众多键盘、鼠标和其他配件选择，尤其是当我们居家办公、学习和娱乐时。近年来，新增了 Surface Headphones 2 和 Surface Earbuds 这类音频配件，将令人难以置信的声学质量、舒适性和功能性，融入到了 Surface 标志性的设计中。IT之家获悉，如今，随着人们适应了各种独特的工作环境，微软将提供经 Microsoft Teams 认证的全新音频和视频配件，可支持所有你喜欢的视频会议应用。这些产品均提供即插即用功能以实现无缝设置、出色的音频和视频以展现你的最佳状态，还可通过 LED 指示灯来了解你的 Teams 状态，并通过设备上的呼叫控件来保持你的工作节奏。此外，大多数配件都设置了专门的 Teams 按钮，可将 Teams 在桌面一键置顶或快速加入下一场会议。

Surface Headphones 2+ 商用版

随着全球各地的人们持续居家办公并一步步适应了混合工作模式，用户需要能够减少不必要的环境噪音、进行清晰的远程会议、并为休闲娱乐提供高保真声音的音频产品——这就是微软推出 Surface Headphones 2+ 商用版的原因。

这款产品保留了现有 Surface Headphones 受用户喜爱的所有功能：13 级主动降噪、创新的贴耳式拨盘、增强的 8 麦克风系统所带来的令人难以置信的语音清晰度、长达 18.5 小时的音乐聆听时间或长达 15 小时的语音通话时间、以及全天候的舒适使用体验，可以帮你度过一整天的线上会议时光。目前，Surface Headphones 2+ 商用版已通过附带的硬件加密锁获得了 Microsoft Teams 的认证，并通过贴耳式 Teams 控件和优化后的远程呼叫功能为你提供更为强大的会议体验。Surface Headphones 2+ 商用版的售价为 2498 元。

微软时尚有线和无线耳麦

微软时尚耳麦获得了 Microsoft Teams 认证，在提升你的专注力之余，更大程度上保障通话的隐私性，尤其适合你在共享工作区域办公时使用。你可以十分轻松地使用专门的 Teams 按钮来加入会议或接听电话，并始终可以通过静音键和 LED 静音指示灯来掌控全局，确认你的静音状态。有了这些新功能，当你想跳回对话或受到干扰时就可以做好准备。微软时尚有线耳麦将于今年 6 月上市，售价为 389 元。Microsoft 时尚无线耳麦将稍晚在中国市场推出。

微软 USB-C 会议全向麦克风

微软 USB-C 会议全向麦克风是你日常工作的音频伴侣，让你无论在开会、通话还是听音乐时，均可享受高质量的音频体验。微软 USB-C 会议全向麦克风采用与微软时尚有线耳麦同样直观的操控设计，并经 Microsoft Teams 认证，配备强大的扬声器驱动、双麦克风、直观的操控和指示灯，帮助你高效管理并提升 Microsoft Teams 上的会议体验。此外，受益于其小巧的设计与集成线路存放模式，无论你在哪里工作，它只需占用很小的办公空间，而且足够便携。微软 USB-C 会议全向麦克风将稍晚在中国市场推出。

微软时尚网络摄像头

研究表明，如果远程会议中有摄像头支持画面连接，与会者将会更加积极地参与其中。微软时尚网络摄像头提供高质量、可靠的视频会议体验，经 Microsoft Teams 认证，可以添加到你现有的 PC 上，增强会议视频体验。微软时尚网络摄像头可轻松连接到你的显示器、笔记本电脑或三脚架，提供卓越的 1080p HDR 高清画质及 78° 视野角度，优化你的会议体验。True Look 中的自动白平衡、自动光线调节和面部修饰功能，帮助你呈现出美丽的面容。而且，考虑到你可能并不总是想开启摄像头，你可以轻松地打开和关闭集成隐私开关和 LED 使用指示灯，视频画面只会在你想要开启的时候被分享。微软时尚网络摄像头将稍晚在中国市场推出。

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