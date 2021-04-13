小米 Redmi 10X/ Pro 后续版本将预装谷歌 GMS 服务

IT之家4月13日消息 据小米社区消息，Redmi 10X/ 10X Pro 将会在后续版本中预装谷歌 GMS 服务。

今年 2 月，小米公司表示，小米部分国内机型系统已经预装了 GMS 服务框架，这部分机型不受影响。对于系统没有预装 GMS 服务框架的机型，今后不再特殊支持用户自行安装 GMS 框架，未来我们会增加更多机型的 GMS 系统预装满足大家的需求；小米国际版机型不受影响。

GMS 是 Google 专门为 Android 操作系统构建的一系列应用和服务，也就是 Google 服务框架、Google 账号、Google Play 应用商店、Google 安全认证等一系列服务的基础。谷歌的大部分官方应用都需要这项服务才能正常运行，还会关联影响到更多的第三方应用，大部分不支持 GMS 的手机基本上就与外网的一切告别。

IT之家了解到，Redmi 10X 5G 首发搭载天玑 820，支持双 5G 待机；采用三星 AMOLED 屏幕，支持万象息屏；拥有 4520mAh 大容量电池，支持22.5W快充、线性马达，支持防尘防泼溅；采用 4800 万像素后置三摄方案。

Redmi 10X 全曲面机身纤薄中框，磨砂与高光融合，小巧 Mini 水滴屏，轻薄手感 ，四款配色深海蓝、凝夜紫、胧月金、星露白。