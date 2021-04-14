韩国劳动部长：韩国人必须学会如何与机器一起工作

4 月 14 日，韩国雇佣劳动部部长表示，未来许多工作将由人工智能和机器人韩国人处理。如果韩国人想要继续生存发展，就必须学会如何与机器一起工作。

本周二韩国雇佣劳动部部长李基权在接受采访时说：“自动化和人工智能将更快地改变韩国。”“并不是所有的工作都可能被机器取代，但通过培训学习如何更好地使用机器非常重要。”

李基权说，在人们必须提高如何适应快速变化高科技环境的同时，政策制定者也需要发挥作用。他补充说，政府需要提供支持，使工人能够从一个经济部门到另一个经济部门寻找工作机会，并找到增加韩国女性参与经济活动的方法。

李基权的言论突显出，韩国政府决心推进以科技为核心的增长战略。利用三星电子等全球科技巨头的专业技能，韩国正在加快将自身转变为一个以技术为中心的弹性经济体，能够通过创新，在全球关键供应链中继续发挥超额作用；保证即使在另一场疫情或类似危机发生时，韩国经济也能全速运转。

李基权说：“随着技术的进步，将会创造新的就业机会。”“在政策上，重要的是如何支持工人从衰落行业转移到新兴行业。”

为了推动这一转变，韩国政府计划到 2025 年将其就业保险计划扩大到 2100 万人，占总人口的 40% 以上。该项目是政府计划的一部分，以保险形式为包括艺术家、自由职业者和零工经济参与者在内的韩国所有劳动者提供财政支持。

另外，韩国政府将为年轻人提供津贴，鼓励他们继续寻找工作，在经济增长放缓的情况下，他们很难保住工作，而疫情使韩国年轻人更难找到工作。

去年多波疫情影响韩国，迫使当地对经济活动实施限制，韩国未能遏制失业率的大幅上升。

受打击最严重的群体是需要面对面交流的服务行业女性。李基权表示，女性在劳动力中的比例较低是韩国最大的劳动力问题之一。