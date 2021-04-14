【IT之家评测室】小米 11 青春版评测：首发骁龙 780G，轻薄之下性能有惊喜

小米 11 系列目前已经基本发布完成了，与主打性能和极致堆料的小米 11 Pro/Ultra 不同，小米 11 青春版寻求的是另一个角度的突破 —— 轻薄。小米通过工艺的优化，在不牺牲屏幕大小和电池容量的情况下，把重量控制在了 159g，厚度更是只有 6.81mm，号称史上最轻薄的小米手机。同时小米 11 青春版还首发骁龙 780G，据说拥有“把牙膏挤爆”的重大性能突破。

目前这台手机还在订金预售阶段，8+128G 售价 2299 元，8+256G 售价 2599 元，有冰峰黑提（黑色）、清甜荔枝（白色）、奇异果香（绿色）、樱花蜜粉（粉色）、清凉薄荷（蓝色）、夏日柠檬（黄色）多种清新配色。IT之家也是率先拿到了 8+256G 夏日柠檬配色的版本，那么它的表现究竟如何呢？就让我们来先睹为快吧。

一、薄是真的薄，轻是真的轻

在过去，想要把手机做的轻薄，基本只能靠以下三种手段：做小屏幕、做小电池、塑料后盖。但小米 11 青春版却完全不是这样。它的正面是一块 6.55 英寸 1080P 柔性 AMOLED 直屏，尺寸与目前主流水平相当，黑边也不算粗，三边只有 1.88mm，下巴也只有 2.75mm，屏占比不错。

这块屏幕支持 90Hz 刷新率和 240Hz 的触控采样率，全局最高亮度 800nit。色彩准确度 JNCD≈0.32、△E≈0.36，支持 P3 广色域和 10.7 亿色彩显示，色彩表现虽不及旗舰，但观感还不错。遗憾的是暂时不支持 DC 调光，不过在系统界面搜索 DC 时发现系统是预留了相关入口的，希望后续能 OTA 补上。

它的背面依旧采用了 AG 磨砂玻璃材质，没有为了减重采用塑料，手感舒适不易沾染指纹。左上角三摄模组设计与小米 11 标准版如出一辙。

边框是有金属涂层的塑料材质，受限于厚度，小米 11 的对称双扬声器就没有了，但依旧支持听筒双扬，同时小米招牌的红外遥控也依旧保留。电源键做了一个侧面指纹的设计，手感与普通电源键无异，因此手感和观感都非常自然。

虽然整机三围只有 160.53mm*75.72mm*6.81mm,，重量更是只有 159g，但电池依旧做到了 4250mAh，同时还支持最高 33W 有线闪充，下文中IT之家会为大家测试它的续航表现。

二、首发骁龙 780G，中端性能大提升

因为高通今年中端 SoC 的更新比较晚，所以各大厂商的中端机产品线要么迟迟没有更新，要么就用联发科天玑系列先顶上。而小米 11 青春版正式首发了骁龙 780G 处理器，这里先下个结论，骁龙 780G 可能会成为骁龙 660 和 710 那样的一代“中端神 U”。

骁龙 780g 与骁龙 888 一样，都采用了三星 5nm 工艺。在此之前，700 系 SoC 都是 2+6 的架构，而此次的骁龙 780G，采用的架构是：1 个最高主频为 2.4Ghz 的 A78 大核 + 3 个最高主频为 2.2Ghz 的 A78 中核 + 4 个最高主频为 1.9Ghz 的 A55 小核，这在以前是只有旗舰级 SoC 才能用上的架构。

CPU 部分纸面的跑分也有了不小的提升，实测 GeekBench5 的跑分为单核 806 分，多核 2931 分，均接近了骁龙 855 + 的水平。

小米 11 青春版采用了全新的 Adreno 642 GPU，官方宣称对比上一代骁龙 768G 有了 50% 的提升。实测 3Dmark 跑分中均达到了骁龙 855 的水平，提升虽不如 CPU 部分那么大，但在中段 SoC 这个市场中已经相当出彩。

通过集成 X53 基带，骁龙 780G 也提供了对 5G 网络的支持，支持双模 5G，峰值下载速度可以达到 3.3Gbps。有意思是 X53 似乎并不支持毫米波。对于中国用户没有影响，对于美国用户来说可能有一定影响。不过骁龙 780G 对 wifi6e 和蓝牙 5.2 的支持倒是一样不落。

略显遗憾的是，780G 最高仍然只支持 LPDDR4X 的内存规格，因此小米 11 青春版的存储方案为 LPDDR4X 的内存 + UFS2.2 的闪存，跑分如图，和 UFS3.0 相比连续读取有一定差距，其他项目速度差不多，日常流畅使用不成问题。

在展现综合性能的安兔兔跑分 V9 中，室温下得到了 540205 分的成绩，只比上一代旗舰机小米 10 差一点了，与联发科家的旗舰 SoC 难分伯仲。可以说这颗 780G 的性能真的有了相当大的提升，跑分表现相当惊喜。

那么实际游戏体验表现如何呢？IT之家首先为大家测试一下《王者荣耀》，小米 11 青春版已经适配了《王者荣耀》的 90 帧模式，在游戏前期，可以稳定在 85-90 帧，但在后期大规模团战中还是会出现比较大的波动，最终 30 分钟平均帧率为 75.2 帧。

接下来是《和平精英》，《和平精英》的表现就相当稳定了，最高可以开到 HDR 高清极限帧率，30 分钟游戏全程维持在 60 帧，最终平均帧率 58.5 帧，体验很顺畅。同时在游戏空间中可以打开“4D 震感”功能，用内置的 Z 轴线性马达模拟后坐力，大大增加了临场感。

在《使命召唤手游》中，可以开到高清极限帧率，表现同样稳定，除了切换地图以外全程稳定在 60 帧，30 分钟平均帧率 57.9 帧。

最后是难度最大的《原神》，事实上 780G 还是很难驾驭最高画质的《原神》，因此我们降低到中画质进行游玩。调整到中画质后游戏就顺畅许多了，30 分钟平均帧率为 48 帧，日常玩玩是没啥问题的。在玩《原神》时整机功耗达到最高，约 5.1w，此时后盖温度也达到了最热，约 44℃。

续航方面，在经过 30 分钟的《王者荣耀》，30 分钟的《和平精英》，30 分钟的《使命召唤》、30 分钟的《原神》总计两个小时的高强度使用后，4250mAh 的电池剩余约 51%，表现还是相当不错的。

充电方面，小米 11 青春版包装内没有自带的充电器和充电线，如果需要 33w 快充的话可以选购套装版。实测 27 分钟充到 50%，61 分钟从 1% 充到 100%，充电速度符合这个价位的正常水平。

三、经典三摄搭配，适配多种场景

小米 11 青春版使用的是经典的主摄 + 长焦微距 + 超广角镜头，三个镜头都有适用的场景，并无凑数镜头。其中 6400 万主摄传感器型号为三星的 s5kgw3, 采用了 f/1.79 大光圈和 6P 镜头，实际成像素质不错，白天画面锐利清晰，颜色讨好眼球。

夜晚时可以自动识别并进入夜景模式，利用多帧合成提升亮度，高光压制做的不错，成像素质尚可。

在夜晚时，还可以打开长曝光模式，拍出独特的车水马龙效果。

极限暗光下亮度还是可以的，但噪点就有点多了。

500 万像素的长焦微距镜头的传感器是来自群力的 S5K5E9YX04，成像素质一般，但应付一下偶发的拍远或拍近的需求还是可以的。

800 万像素的超广角镜头是来自索尼的 iMX355，f/2.2 光圈、1.12μm，能拍摄 119° 超大广角，可以拍下更广的风景和更多的合影。虽然放大后会有一些涂抹感，但发发朋友圈还是足够的。

最后，小米还在这次的新机中都加入了多机联录功能，可以让两台小米手机同时拍摄，实时图传，实现双机位的拍摄效果，对于视频创作者来说相当友好。

四、总结：半斤时代的一缕清风

有一说一，5G 时代也不是没有轻薄的中端手机，但它们往往是以牺牲屏幕大小，电池大小和性能为代价的，如果想要买到一款比较均衡的中端手机的话，我们就不得不去考虑那些动辄 200g + 的手机了。

但小米 11 青春版确实是一股清流，在 159g + 6.81mm 的极致轻薄下，还能搭载 6.55 英寸的大屏，同时也没有牺牲特别多的性能和续航。如果你对于手感非常重视的话，那么买这么一台“小米史上最轻薄的手机”绝对没错啦。