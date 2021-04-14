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波士顿动力机器狗 Spot 再添新技能：倒啤酒，但动作像撒尿

2021/4/14 15:39:01 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 4 月 14 日下午消息，据报道，波士顿动力机器狗 Spot 在面向大众出售之后不到一年，一位幽默与才智兼具的 YouTube 小哥成功调教出 Spot“大黄狗”向杯子中倒啤酒，但是 —— 这个动作太像撒尿了。目前，这段 Spot 向杯中“尿”啤酒的视频在 YouTube 上已经超过了 600 万次观看。

迈克尔・里弗斯（Michael Reeves）在视频中解释说：“这是工程杰作！我打算让它（Spot）往杯子里尿啤酒。”

视频里，里弗斯对波士顿动力的这只大黄狗进行了重新编程，让其完成一些有趣的任务。在几次失败的尝试后 —— 比如啤酒洒了一地板等，里弗斯终于成功地让他的大黄狗精准地向一个马克杯里倒啤酒。

不过，Spot 可不便宜。普通买家可以通过波士顿动力网站订购，一只大黄狗售价 74500 美元（约 48.78 万元人民币）。

通过编程训练，Spot 还可以执行其他别出心裁的任务。比如跳舞，整个舞蹈过程看起来就像 CGI 一样流畅；疫情期间，Spot 也用于医院防止疫情的扩散；甚至加入纽约警察局，成为机器“警犬”……

SpaceX 也买下了一只 Spot。前一阵，有网友在 SN10 的爆炸现场看到 Spot 在巡逻。

当然，你也可以像美国佛罗里达州一名女子那样，买一只 Spot，什么都不做，就在海滩上“遛狗”。

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关键词：波士顿动力机器狗

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