完美世界 2020 年营收 102 亿元，游戏业务营收增长 35%

4 月 14 日消息，完美世界发布 2020 年业绩快报及 2021 年 Q1 业绩预告。2020 年完美世界实现营收 102.25 亿元，同比增长 27.19%；其中游戏业务实现营收 92.62 亿元，同比增加 35%，游戏业务实现净利润约 22.85 亿元，预计同比增长 20.41%。2020 年，完美世界实现利润总额 16.57 亿元，同比增长 23.08%；实现归母净利润 15.49 亿元，同比增长 3.04%。

移动游戏方面，《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游等经典游戏通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续良好的市场表现；2020 年 7 月公测的《新神魔大陆》手游，以精致魔幻的美术画风和差异化玩法，深受玩家认可，助力公司业绩持续增长。端游方面，经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》等持续贡献良好稳定收入。电竞方面，《DOTA2》、《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》两大电竞产品借助优质内容、多层次赛事及多样化运营策略，带动电竞业务进一步增长。

影视业务方面，2020 年受行业阶段性调整等因素影响，影视业务业绩同比下滑。由于市场环境变化，过往期间公司制作的部分影视剧发生减值损失。因存货减值等原因，影视业务预计亏损 4.96 亿元。2021 年以来，公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》等多部精品电视剧相继播出。此外，《光荣与梦想》《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《山河表里》等影视作品正在制作过程中。

完美世界在公告中表示，未来公司将顺应市场环境变化，谨慎投资与积极消化库存相结合，加快推进库存项目的发行和排播的同时，在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略，以期实现影视业务的稳健发展。

同日，完美世界发布 2021 年第一季度业绩预告。今年一季度，公司预计实现归母净利润 4.4~4.8 亿元，与 2020 年一季度疫情带来的业绩高基数相比，这一财务指标有所自然回落。此外，游戏产品周期因素也对今年一季度业绩产生了一定影响。

从今年二季度开始，完美世界将有多个重量级游戏新品推出。4 月 13 日，完美世界游戏公布了近 30 款多元化重磅新品，《战神遗迹》《梦幻新诛仙》《幻塔》《一拳超人：世界》《天龙八部 2》等精品游戏正在积极推进中，其中《战神遗迹》计划于 5 月 20 日公测。

完美世界在公告中表示，未来将在保持既有核心优势的基础上，持续加大细分游戏市场的布局。预计新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，有望驱动公司业绩的稳健增长。