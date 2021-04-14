吉利汽车发布行业首个无介质成像全息座舱：搭载智能伴侣小 G，全息车载微信 / 视频通话

IT之家4月14日消息 今天，吉利汽车发布了行业首个无介质成像全息座舱，支持全彩裸眼 3D，无介质空中成像，任意物体全方位立体影像。

IT之家获悉，吉利无介质成像全息座舱配备了AID - 全息空中智能显示系统，官方称，不仅涵盖全息导航、辅助驾驶、强提示、安全保障、智能关怀五大功能，更可与用户实时信息交互，实现整车车机控制。

当车内出现一个肉眼可见的二次元新物种，实景化唱歌、跳舞、卖萌、对话、导航、办公…为座舱注入情感的交流，开启汽车座舱实景交互里程碑。

AID - 全息空中智能显示系统

Aerial Holo Intelligent Display

你好，小 G

全息智能伴侣，24 小时，全天候待命的 “陪驾员”，更会随场景实时换装，打破冰冷的人机交互，提供多交互场景体验。

全息社交

全息车载微信，视频通话。根据实际应用场景，调整影像大小，实现更简易的社交交互。

全息办公

无需重量级办公设备，实时查看、发送邮件，视频会议。在车内就可实现，便捷高效的办公需求。

全息娱乐

能唱歌，会跳舞，更能播放视频，高保真色彩饱和度的空中成像显示。满足户外全天候使用，突破人车交互视觉想象。

全息智能出行

全息导航，实时显示路径。绝对平视交互，司机无需频繁低头。