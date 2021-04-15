索尼 PS5 更新，偷偷加入 HDR 自适应和 120Hz 支持

IT之家 4 月 15 日消息 索尼 PS5 主机的首次重大系统软体更新现已在全球范围内推出，内含许多新功能与改良。

现有外媒发现，虽然官方博客中没有提到，但实际上此次更新偷偷地为 HDR 添加了一个新选项，当您在玩不支持该功能的游戏时，它将自动将视频输出切换为非 HDR。

新版本更新还改善了对 120Hz 刷新率的支持，索尼也顺势支持了更多 PC 显示器。除此之外，三星电视还解决了长期以来的 4K 120Hz 支持问题，因此 PS5 体验应该可以更好。

此外，该版本更新中还包括一键播放选项，当您开启 PS5 时，该功能可帮助你自动在电视或显示器上选择正确的输入模式，并提供一种模式将关机的显示器与进入休眠模式的 PS5 连接。

IT之家提醒，以下为官方部分更新说明：

PS5 储存空间扩充和管理

●将 PS5 游戏储存至相容的外接式 USB 硬碟。

有了此功能，您便可将 PS5 游戏从主机的内部储存空间传输至 USB 扩充储存空间。这是扩充您 PS5 主机储存容量的绝佳方式，当您准备要游玩时，便可顺畅地将 PS5 游戏复制回主机的内部储存空间。从 USB 扩充储存空间重新安装 PS5 游戏，速度比重新下载或从光碟复制更快。

●由于 PS5 游戏旨在利用游戏机的超高速 SSD，目前无法从 USB 扩充储存空间游玩 PS5 游戏，PS5 游戏亦无法直接下载至 USB 扩充储存空间。不过，您传输或复制至内部储存空间的游戏将会在适用时自动更新。

此外，针对支援选项的特定游戏，您可选择所要安装的游戏模式（例如战役模式或多人游玩模式）。

PS4 和 PS5 主机的新社交功能

●跨世代分享游玩。

PS4 和 PS5 玩家现可共同使用「分享游玩」，同时在派对中聊天。这表示 PS5 主机玩家可让好友在 PS4 主机上观看其游戏画面，甚至透过「分享游玩」试玩 PS5 游戏，反之亦然。选项包括可与好友共享萤幕、以虚拟方式将控制器转交给好友，或以虚拟方式将第二个控制器转交给好友，借此共同游玩多人合作游戏。

●要求加入游戏连线区。好友可以加入游戏连线区对话将同时出现在 PS4 和 PS5 主机上，让您享有更多共同游玩的机会。它同时作为传送游戏邀请的捷径，缩短您与好友展开游戏的所需时间。透过私隐设定选单，您可以调整哪些人能够透过派对、游戏和讯息与您互动。

强化 PS5 主机的控制和个性化选项

●改良的 Game Base。

Game Base 选单已经过改良，可更快速存取重要内容和功能。您可以轻松在派对和好友之间切换，借此在现有的派对中开始聊天，或者看看各个线上好友正在做些什么。此外，您可以针对自己加入的各个派对，选择要开启或关闭通知。

●停用游戏聊天或调整玩家的音量。您现在可以快速停用游戏内聊天功能，此操作将会关闭您的麦克风声音，以及其他玩家的语音声音。另外，您可以在同一场聊天中轻松调整其他玩家的个别语音聊天音量，让您不必每次都必须提醒好友降低或调高麦克风音量。

●游戏更新预先下载。开发人员启用之后，若「自动更新」设定为启用状态，且您的主机处于开机状态或待命模式，游戏更新将会预先下载至您的主机。这将让您可在更新发布后立即游玩最新版本的游戏。

●自订游戏保存库。藉由搜寻保存库以及从检视画面中隐藏游戏之功能，如今在游戏保存库中寻找内容或将检视画面个人化都变得更加容易。

●画面缩放。您现在可从设定选单将画面缩放为最适合您的大小。

●新的奖杯设定和统计资料画面。藉由萤幕截图或影像片段的自动撷取所产生的奖杯等级，现在可供自订化 —— 如今您能够只撷取那些获取高等级奖杯的时刻（例如金色或白金），并储存为图像／影片。我们也推出了新的奖杯统计资料画面，您可用来迅速查看奖杯等级和状态的摘要。

PlayStation App 新功能

为 PlayStation App 带来了许多新功能，让以远端方式连结主机体验变得无比轻松。

最近，我们推出了这些功能：将产品储存于收藏清单、在好友上线时收到通知，以及变更您的主机线上状态。未来的几周，我们将会推出更多功能，包括从应用程式加入 PS5 多人游玩连线区、管理 PS5 主机储存空间、与好友相互比较奖杯收藏，以及在 PlayStation Store 排序及筛选所显示的产品。您可从 Google Play 和 App Store 免费下载 PlayStation App。